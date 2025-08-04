Balıkesir'de Ağaçlık Arazide Yangın! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Türkiye yaz aylarının başlamasıyla yangınlarla mücadele ederken, on binlerce futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kül olmuştu.

Bu kez Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulunan bir arazide yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama yapılırken, “Orman dışı alanda başlayıp yine orman dışı alanda devam eden yangına tüm ekiplerimizle müdahale ediyoruz” denildi.

Açıklamada, bu yıl çıkan yangınların 4 bin 647’sinin 2 bin 650’sinin orman dışı alanlarda meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA