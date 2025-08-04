Kütahya'da Korkutan Deprem
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin ilk verileri sosyal medyadan paylaştı.
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Kütahya Tavşanlı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliği 7.1 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 4, 2025
YATAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA) https://t.co/wsPIFkPSvI
04.08.2025, 18:32:48 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 7.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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