Kütahya'da Korkutan Deprem

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depreme ilişkin ilk verileri sosyal medyadan paylaştı.

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Kütahya'da Korkutan Deprem
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Kütahya Tavşanlı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliği 7.1 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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