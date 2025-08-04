'Sahte Diploma' Skandalında 37 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de 400 akademisyenin de adının karıştığı kamuoyunun gündemine oturan ‘sahte diploma’ skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmada 37 kişinin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, 23 Mayıs’tan bu yana 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheliden 37’sinin tutuklandığını, 150’sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

Yerlikaya, çalışmalar sonucunda 57 adet sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

“Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar”

📍7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve

📍23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı

olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2025

Kaynak: Haber Merkezi