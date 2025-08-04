'Sahte Diploma' Skandalında 37 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin gündemine oturan ‘sahte diploma’ skandalına ilişkin soruşturmada 37 kişinin tutuklandığını açıkladı. 150 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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'Sahte Diploma' Skandalında 37 Tutuklama
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Türkiye’de 400 akademisyenin de adının karıştığı kamuoyunun gündemine oturan ‘sahte diploma’ skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmada 37 kişinin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, 23 Mayıs’tan bu yana 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheliden 37’sinin tutuklandığını, 150’sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

'Sahte Diploma' Skandalında 37 Tutuklama - Resim : 1

Yerlikaya, çalışmalar sonucunda 57 adet sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

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Kaynak: Haber Merkezi

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