Yargıtay'dan Emsal 'Boşanma' Kararı: Çocuğa Şiddet Eşe Şiddetten Daha Ağır Kusur'

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Türkiye’de boşanma davalarına ilişkin Yargıtay’ın verdiği kararlar zaman zaman emsal niteliği taşırken bunların arasına bir yenisi daha eklendi.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında çocuklara fiziksel şiddet uygulayan, ev içi görevlerini yerine getirmeyen ve sadakat yükümlülüğünü ihlal eden kadını, eşine şiddet uygulayan erkekten daha kusurlu saydı.

Yerel mahkeme ile istinafın tarafları ‘eşit kusurlu’ saydığı mahkeme kararını değerlendiren Yargıtay, “kadının davranışları erkeğin kişilik haklarına saldırı niteliğinde” diyerek kararı bozdu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki tarafın da davasını kabul ederken, tarafların nafaka ve tazminat taleplerini reddetti. İstinaf da bu kararı yerinde bulurken, kocanın avukatı bu kararları Yargıtay’a taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, kadının sadece sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmadığını; aynı zamanda ortak çocuklara fiziksel şiddet uyguladığını ve ev hanımı olmasına rağmen temizlik, yemek gibi ev içi sorumlulukları yerine getirmediğine işaret etti. ‘Eşit kusur’ kararını isabetsiz bulan Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine atıfla, boşanma sonucu daha az kusurlu olan tarafın, kişilik haklarına saldırı gerçekleşmişse maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı olduğunu hatırlattı ve tazminat koşullarını gerçekleştiğine hükmetti.

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kusur ve tazminat yönünden ortadan kaldırdı, ilk derece kararını da bu kapsamda bozdu. Yeniden yapılacak yargılamada, erkeğin maddi ve manevi tazminat talepleri yeniden değerlendirilecek.

Kaynak: Habertürk