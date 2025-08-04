Yargıtay'dan Emsal 'Boşanma' Kararı: Çocuğa Şiddet Eşe Şiddetten Daha Ağır Kusur'

Yargıtay, boşanma davaları için emsal bir karara imza attı. Kararda çocuğa şiddet uygulayan kadın, eşe şiddet uygulayan erkekten daha kusurlu bulundu.

Son Güncelleme:
Yargıtay'dan Emsal 'Boşanma' Kararı: Çocuğa Şiddet Eşe Şiddetten Daha Ağır Kusur'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de boşanma davalarına ilişkin Yargıtay’ın verdiği kararlar zaman zaman emsal niteliği taşırken bunların arasına bir yenisi daha eklendi.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında çocuklara fiziksel şiddet uygulayan, ev içi görevlerini yerine getirmeyen ve sadakat yükümlülüğünü ihlal eden kadını, eşine şiddet uygulayan erkekten daha kusurlu saydı.

Yerel mahkeme ile istinafın tarafları ‘eşit kusurlu’ saydığı mahkeme kararını değerlendiren Yargıtay, “kadının davranışları erkeğin kişilik haklarına saldırı niteliğinde” diyerek kararı bozdu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Diyarbakır 2. Aile Mahkemesi, iki tarafın da davasını kabul ederken, tarafların nafaka ve tazminat taleplerini reddetti. İstinaf da bu kararı yerinde bulurken, kocanın avukatı bu kararları Yargıtay’a taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, kadının sadece sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmadığını; aynı zamanda ortak çocuklara fiziksel şiddet uyguladığını ve ev hanımı olmasına rağmen temizlik, yemek gibi ev içi sorumlulukları yerine getirmediğine işaret etti. ‘Eşit kusur’ kararını isabetsiz bulan Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine atıfla, boşanma sonucu daha az kusurlu olan tarafın, kişilik haklarına saldırı gerçekleşmişse maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı olduğunu hatırlattı ve tazminat koşullarını gerçekleştiğine hükmetti.

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını kusur ve tazminat yönünden ortadan kaldırdı, ilk derece kararını da bu kapsamda bozdu. Yeniden yapılacak yargılamada, erkeğin maddi ve manevi tazminat talepleri yeniden değerlendirilecek.

Eşinizin Sizi Aldattığını Nasıl Öğrenirsiniz? Bu Yöntem Aklınıza Bile Gelmeyecek... Sosyal Medyayı Sallayan İbretlik HikayeEşinizin Sizi Aldattığını Nasıl Öğrenirsiniz? Bu Yöntem Aklınıza Bile Gelmeyecek... Sosyal Medyayı Sallayan İbretlik HikayeGüncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Yargıtay Kadına Şiddet
Son Güncelleme:
Bir Zamanlar Türkiye’nin İhracat Deviydi: İşçilerini Paraya Boğan Türk Patron Resmen İflas Etti! İşçilerini Paraya Boğan Türk Patron Resmen İflas Etti!
TOGG Fabrikasında İşten Çıkarma İddiası TOGG Fabrikasında İşten Çıkarma İddiası
Marmaris'te 150 Torba Atık Toplandı Marmaris'te 150 Torba Atık Toplandı
İstanbul’a Perşembe ve Cuma Uyarısı: Gökten Şarıl Şarıl Boşalacak, Hazırlığınızı Şimdiden Yapın İstanbul’a Perşembe ve Cuma Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu! Fenerbahçe Kabusundan Kaçamadı: İşte Avrupa’daki rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Belli Oldu!
İstanbul’da Toplu Taşıma Değişiyor! Otobüs, Minibüs, Metrobüs Kullanan Herkes Etkilenecek! Artık Zorunlu İstanbul’da Toplu Taşıma Değişiyor! Otobüs, Minibüs, Metrobüs Kullanan Herkes Etkilenecek
Tapusunu e-Devlet'ten Kilitlemeyen Yandı! Eviniz Arsanız Sizden Habersiz Satılabilir! Milyonlarca Kişi Farkında Bile Değil Tapusunu e-Devlet'ten Kilitlemeyen Yandı! Eviniz Arsanız Sizden Habersiz Satılabilir
Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Şimdi Hepsi Tek Tek İmha Edilecek Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Hepsi Tek Tek İmha Edilecek
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem