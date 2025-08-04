Marmaris'te 150 Torba Atık Toplandı

Marmaris Belediyesi ekiplerinin karayolunda yaptığı temizlik çalışmasında, üç saatin sonunda yaklaşık 150 torba atık toplandı.

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Marmaris'te 150 Torba Atık Toplandı
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Marmaris Belediyesi ekiplerinin karayolunda yaptığı temizlik çalışmasında, üç saatin sonunda yaklaşık 150 torba atık toplandı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve SCA Atık Yönetimi ekipleri, karayolunda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Marmaris girişinden Beldibi Tepesi’ne kadar olan karayolunda yürütülen çalışmada, yol kenarına atılan çöpler ve dere yataklarında biriken atıklar tek tek toplandı.

Ekipler; kasayla atılmış balık, sucuk, tavuk gibi bozulmuş gıdaların yanı sıra çok sayıda cam, pet şişe, karton ve kağıt atığı çıkardı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü’nün de katıldığı temizlik çalışması ÜÇ saat sürdü. 35 derece sıcakta çalışan ekiplerin topladığı yaklaşık 150 torba çöp, atık bertaraf tesisine gönderildi.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Ünlü, “Ne yazık ki yol kenarlarında gördüğümüz kirliliğin büyük bölümü, seyir halindeki araçlardan atılan atıklardan kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra, yol kenarında piknik yapan vatandaşlarımızın bıraktığı çöpler de büyük bir problem. Hatta park noktasına temizlik için gelen bazı otobüslerin dahi bıraktığı atıklarla karşılaşıyoruz. Bu atıklar sadece görüntü kirliliği yaratmıyor; Karadere’den denize kadar ulaşıyor ve çevreyi ciddi şekilde kirletiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız, araçlarında mutlaka bir çöp poşeti bulundurmaları ve atıklarını doğaya bırakmamalarıdır” dedi.

"Atılan bir çöp, birçok felakete yol açabiliyor"

Yangın tehlikesine de dikkati çeken Ünlü, “Yol kenarına atılan cam şişeler, çakmaklar ya da benzeri malzemeler yangına sebep olabiliyor. Marmaris olarak 4 yıl önce yangın felaketinin acısını çok ağır yaşadık ve şehitler verdik. Türkiye’nin son günlerde verdiği şehitleri de göz önüne aldığımızda, daha duyarlı olmamız gerektiği çok açık. Çünkü atılan bir çöp, birçok felakete yol açabiliyor” diye konuştu.

“Marmaris’i daha temiz ve yaşanabilir bir şehir yapalım”

Ekiplerin ilçeyi temiz tutmak için büyük bir gayretle çalıştığını vurgulayan Ünlü, “Ekiplerimiz alın teri döküyor, emek veriyor. Onların emeklerine saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak asıl önemli olan bu kirliliğin tekrar oluşmaması. Bunun için herkesin sorumluluk alması şart. Bizler çalışmalarımızın yanı sıra denetimleri de sıklaştırdık. Çöp attığını tespit ettiğimiz sorumlulara Çevre Kanunu gereği cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz çok basit; Marmaris’i daha temiz ve yaşanabilir bir şehir yapalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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