Eşinizin Sizi Aldattığını Nasıl Öğrenirsiniz? Bu Yöntem Aklınıza Bile Gelmeyecek... Sosyal Medyayı Sallayan İbretlik Hikaye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de yaşayan bir kadın, Reddit’te paylaştığı hikayesiyle sosyal medyada gündem oldu. Kadın, yazlık evlerinde bulunan akıllı tartının hafızasını cep telefonundan kontrol ettiğinde, kendisinin evde olmadığı bir gün gece 00.25 ve 00.26’da yaklaşık 56 kiloluk birinin tartıldığını fark etti. Kendisinin 52 kilodan daha hafif olduğunu belirten kadın, “Eşim tek başına yazlığa gittiğini söylemişti, ama bu kayıtlar onun yalan söylediğini kanıtladı” dedi.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Kadın, eşinin daha önce de kendisini aldattığını ve bu konuda uzun konuşmalar yaparak ilişkilerini toparlamaya çalıştıklarını ifade etti. Ancak bu olay, eşinin sadakatsizliğinin devam ettiğini ortaya koydu. Reddit’teki paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, kadına bir an önce avukata başvurarak boşanma davası açması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi