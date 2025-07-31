İngiltere'den Türkiye'ye Geldi, Saç Ekimi Sonu Oldu! İşte Beşiktaş'taki O Hastane...

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İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, saç ekimi için İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan CINIK Hospital ile anlaşarak 28 Temmuz 2025 tarihinde operasyona alındı. Yaklaşık 5 saat süren işlem sonrası fenalaşan Latchman, acilen en yakın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İngiliz hasta, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Latchman’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili “taksirle öldürme” iddiasıyla soruşturma başlatılırken, klinikte görevli anestezi uzmanı, operasyonu gerçekleştiren doktor ve klinik sahibinin ifadelerine başvuruldu. Klinik yetkilileri, Latchman’ın ölümünde herhangi bir ihmal ya da sorumluluklarının olmadığını savundu. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Latchman’ın cenazesinin İngiltere’ye gönderildiği belirtildi.

Kaynak: İHA