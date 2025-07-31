Ali Erbaş'tan Yangınlara 'Dualı Çözüm!' Saat Verdi, Çağrı Yaptı

Türkiye yaz aylarının başından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ederken, Diyanet, çözümü buldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam 90 bin camiden dualar okunacağını duyurdu.

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Ali Erbaş'tan Yangınlara 'Dualı Çözüm!' Saat Verdi, Çağrı Yaptı
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Türkiye’nin ormanları yaz aylarının başlamasıyla alevlere teslim oldu. Binlerce futbol sahası büyüklüğünde alan kül olurken, yangınla mücadeledeki eksiklikler de sık sık kamuoyunun tepkisini çekti.

Bütçesiyle tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan orman yangınları, kuraklık ve afetlerle ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınları başta olmak üzere, afetlerden korunmak için 90 bin caminin minarelerinden dualar okunacağını yazdı.

Ali Erbaş'tan Yangınlara 'Dualı Çözüm!' Saat Verdi, Çağrı Yaptı - Resim : 1

Erbaş paylaşımında, “Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Âmin diyelim. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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