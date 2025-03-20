Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?

Saç ekimi, saç dökülmesi veya seyrekleşmesi yaşayan bireylere, dökülen saçların yerine sağlıklı saç köklerinin nakledilmesi işlemidir. Bu cerrahi işlemde, genellikle başın arka kısmındaki sağlıklı saç kökleri, saçsız veya seyrek bölgelere taşınarak daha dolgun ve doğal bir görünüm sağlanır.

SAÇ EKİMİ NEDEN YAPILIR?

Saç dökülmesi, genetik faktörler, hormonal değişiklikler, stres, yaşlanma gibi nedenlerle görülebilir. Saç ekimi, saç dökülmesinin tedavi edilmesi ve daha sağlıklı, genç bir görünüm elde edilmesi için başvurulan etkili bir yöntemdir. Kellik, travmalar, genetik yatkınlık ve sağlık sorunları sonucu saç kaybı yaşayan kişiler saç ekimi yaptırmayı tercih edebilir.