Sosyetenin Ünlü Çifti Boşanıyor: 'Beni Aldattı' Dedi, Soluğu Mahkemede Aldı

Ünlü çift Güven ve Çağla Bostancı’nın uzun yıllardır örnek gösterilen evlilikleri 'aldatma' iddiasıyla mahkemelik oldu. Çağla Bostancı, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı, 60 bin TL tedbir nafakası ve tazminat talebinde bulundu.

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Sosyetenin Ünlü Çifti Boşanıyor: 'Beni Aldattı' Dedi, Soluğu Mahkemede Aldı

Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Güven Bostancı ve Çağla Bostancı arasında önemli bir gelişme yaşandı. Çift, uzun yıllardır sürdürdükleri mutlu evlilikleri ile örnek olarak gösteriliyordu. Yaşanan son gelişmeye göre, Çağla Bostancı, eşi Güven Bostancı'nın kendisini aldattığı gerekçesiyle soluğu İstanbul Adliyesi'nde aldı ve boşanma davası açtı.

Sosyetenin Ünlü Çifti Boşanıyor: 'Beni Aldattı' Dedi, Soluğu Mahkemede Aldı - Resim : 1

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Çağla Bostancı; Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını, zina nedeniyle boşanmak istediğini ifade etti. Çağla Bostancı, eşinin evlilikleri sürecinde kendisine sevgi ve ilgi göstermediği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Çağla Bostancı eşinden nafaka ve ortak mal paylaşımı istedi.

Sosyetenin Ünlü Çifti Boşanıyor: 'Beni Aldattı' Dedi, Soluğu Mahkemede Aldı - Resim : 2
İstanbul Aile Mahkemesi, Güven Bostancı tarafından eşi Çağla Bostancı'ya verilmek üzere geçici olarak aylık 60 bin Türk lirası tedbir nafakası verilmesine karar kıldı. Dava ilerleyen günlerde görülecek. Çiftin 18 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

Kaynak: Sabah

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