TOGG Fabrikasında İşten Çıkarma İddiası

Bursa'daki TOGG fabrikasında işten çıkarmaları CHP'li Hasan Öztürk gündeme taşıdı. Öztürk, “Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz. Fabrikaya girmelerine bile izin verilmiyor. Bu insanların tazminatlarını bırakıp umutla geldiği bu projede gördükleri muamele tam anlamıyla vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
TOGG Fabrikasında İşten Çıkarma İddiası
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CHP Bursa milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un Gemlik fabrikasından toplu işten çıkarma iddiasını gündeme taşıdı. İşçiler yıllık izinde oldukları sırada telefonla aranarak iş akitlerinin feshedildiğini kaydederken, fabrikaya dahi alınmadıklarını, eşyalarını toplamalarına izin verilmediğini kaydetti.

Bursa Gemlik’te işçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklama yapan CHP’li Öztürk, yaşananların sadece ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir kriz olduğunu belirtti.

Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, “Yerli ve milli diyerek işe aldığınız insanları, şimdi polisle kapının önüne koyuyorsunuz. Fabrikaya girmelerine bile izin verilmiyor. Bu insanların tazminatlarını bırakıp umutla geldiği bu projede gördükleri muamele tam anlamıyla vicdansızlıktır. Otomotiv sektörü için bu kadar yeni bir firmada bu kadar erken işten çıkarmalar, zorlanınca önce emekçiden vazgeçmeler kabul edilemez” derken, şu soruları gündeme getirdi:

“Neden ücretsiz izne çıkarmıyorsunuz? TOGG sürekli tek vardiyalı üretimde mi kalacak? Bu zor günler geçmeyecek mi?”

Fabrika kapısında çok sayıda polis ve güvenlik görevlisi olduğunu kaydeden bir TOGG işçisi de şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen sesimizi duyurun. Yıllık izindeydik. Bizi bu sabah arayarak yaklaşık 200 kişi işten çıkartıldık. Hiçbir geçerli sebep yok. Biz bu fabrikaya 8-10 yıllık tazminatımızı bırakıp geldik, sırf ülke kalkınsın, bizim de parmağımız olsun diye. Ama bizi kapının önüne koyuyorlar. Eşyalarımızı almaya bile giremedik. Kapıda 6 ekip polis arabası, ekstra güvenlik görevlisi koymuşlar.”

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