'Sahtecilik Zinciri'ne Bir Yeni Halka Daha! Diploma, Doçent, e-İmzadan Sonra Şimdi de 'Vatandaşlık Ticareti' Patlak Verdi

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Peş peşe sıralanan ‘sahte diploma’, ‘sahte akademisyen’, ‘sahte doçentlik belgeleri’ skandallarının ardı arkası kesilmezken şimdi de ‘sahte rapor ve dekontla vatandaşlık’ iddiası gündemi sarstı.

Halk TV’de yer alan habere göre, 2023 yılında CİMER’e yapılan bir ihbar üzerine İstanbul’da soruşturma başlatıldı. İncelemede 146 taşınmazın usulsüz satış yoluyla 870 yabancıya vatandaşlık kazandırıldığı ortaya çıktı. Dosyada 41 kişi gözaltına alınırken, 15 kişi de tutuklandı.

'VATANDAŞLIK' TİCARETİ

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte hazırlanan ikinci iddianamede İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Balıkesir’i kapsayan 409 taşınmazın satışında sahte e-imza ve sahte banka dekontu kullanıldığı tespit edildi. Bu satışlar sonucunda 1.821 yabancıya vatandaşlık verildiği, 74 kişinin vatandaşlık sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.

'400 AKADEMİSYEN' İDDİASI

Sahte diploma skandalına ilişkin soruşturma sürerken, “400 akademisyenin sahte diplomayla göreve getirildiği” yönündeki iddia büyük dikkat çekmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, iddia yalanlanmış, profesörlerden tepkiler art arda sıralanmıştı.

ŞEHZADENİN DİPLOMASI SAHTE ÇIKTI

Soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken isimlerden biri de kendisini şehzade olarak tanıtan II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu olmuştu. Osmanoğlu’nun üniversite diploması sahte çıkmış, mezuniyet belgesi iptal edilmişti.

Kaynak: Halk TV