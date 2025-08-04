Tutuklu Murat Çalık Yaşam Savaşı Veriyor: Annesinden Yürek Yakan Feryat! ‘Beni Bu Hastanenin Bahçesine Defnedin’

İki kez kanser atlatan, hastalığının nüksetmesiyle karşı karşıya olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, isyan etti. “Dayanamıyorum” diyen anne Çalık, “Oğlum buralardan çıkmazsa beni bu hastanenin bahçesine defnedin dedim” sözleriyle feryat etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, üçüncü kez yaşam mücadelesi veriyor. İki kez kanseri atlatan Çalık, hastalığının nüksetmesiyle birlikte yeniden ağır bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldı. İzmir Şehir Hastanesi’nde enfeksiyon riski son derece yüksek olan, sadece özel koruyucu ekipmanla girilebilen bir serviste tutulan Çalık, tüm bu zorlu süreci tutuklu olarak geçiriyor. Bu ağır tablo karşısında en büyük acıyı ise annesi Gülseren Çalık yaşıyor.

‘BENİ HASTANENİN BAHÇESİNE DEFNEDİN’

SÖZCÜ TV’de yayınlanan Para Politika programına bağlanan anne Çalık’ın feryadı, yürekleri burktu. Çok üzgün olduğunu belirten anne Çalık, “Bekleyiş içindeyim. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Oğlumun serbest kalmasını diliyorum. Gözü yaşlı anneyim. Oğlum buralardan çıkmazsa beni bu hastanenin bahçesine defnedin dedim, dayanamıyorum” dedi.

‘YAVRUMU BANA BAĞIŞLASINLAR’

Yalnızca haftada bir gün görebildiği oğlunun durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini dile getiren anne, sağlık sorunlarıyla boğuşan Murat Çalık’ın yeniden aynı acıları yaşamasına tahammül edemeyeceğini şu sözlerle anlattı: “Oğlumun tekrar o günleri yaşamasını asla kaldıramam. Bu benim için ölüm derecesidir. İnşallah Adli Tıp Kurumu'ndaki hekimlerimiz benim sesimi, feryadımı duysun. Benim gibi gözü yaşlı anneleri daha fazla ağlatmasınlar. Yavrumu bana, ailesine bağışlasınlar. Haftada bir gün görüşüyoruz.”

Avukatından Kritik Çağrı! İşte Mehmet Murat Çalık'ın Sağlık Durumu...Avukatından Kritik Çağrı! İşte Mehmet Murat Çalık'ın Sağlık Durumu...Güncel
Skandal ‘Murat Çalık’ Manşeti Çileden Çıkardı: Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e Zehir Zemberek SözlerSkandal ‘Murat Çalık’ Manşeti Çileden Çıkardı: Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e Zehir Zemberek SözlerGüncel

Kaynak: Sözcü TV

Etiketler
Mehmet Murat Çalık
Son Güncelleme:
Araba Alacaklar Dikkat! 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu: Bu Modeller Sanayi Yüzü Görmüyor 2025 Yılında En Çok Satan Otomobil Markaları Belli Oldu
1 Milyon Öğrenci Heyecanla Bekliyordu! LGS Tercih Sonuçları Açıklandı 1 Milyon Öğrenci Heyecanla Bekliyordu
Bir Zamanlar Türkiye’nin İhracat Deviydi: İşçilerini Paraya Boğan Türk Patron Resmen İflas Etti! İşçilerini Paraya Boğan Türk Patron Resmen İflas Etti!
LGS Skandalında İtiraf: Bakan Tekin Kural İhlalini Kabul Etti LGS Skandalında İtiraf: Bakan Tekin Kural İhlalini Kabul Etti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Şimdi Hepsi Tek Tek İmha Edilecek Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Hepsi Tek Tek İmha Edilecek
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı
Kira Artış Oranı Belli Oldu: Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ağustos 2025 Kira Zammı Netleşti Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu