Tutuklu Murat Çalık Yaşam Savaşı Veriyor: Annesinden Yürek Yakan Feryat! ‘Beni Bu Hastanenin Bahçesine Defnedin’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, üçüncü kez yaşam mücadelesi veriyor. İki kez kanseri atlatan Çalık, hastalığının nüksetmesiyle birlikte yeniden ağır bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldı. İzmir Şehir Hastanesi’nde enfeksiyon riski son derece yüksek olan, sadece özel koruyucu ekipmanla girilebilen bir serviste tutulan Çalık, tüm bu zorlu süreci tutuklu olarak geçiriyor. Bu ağır tablo karşısında en büyük acıyı ise annesi Gülseren Çalık yaşıyor.

‘BENİ HASTANENİN BAHÇESİNE DEFNEDİN’

SÖZCÜ TV’de yayınlanan Para Politika programına bağlanan anne Çalık’ın feryadı, yürekleri burktu. Çok üzgün olduğunu belirten anne Çalık, “Bekleyiş içindeyim. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Oğlumun serbest kalmasını diliyorum. Gözü yaşlı anneyim. Oğlum buralardan çıkmazsa beni bu hastanenin bahçesine defnedin dedim, dayanamıyorum” dedi.

‘YAVRUMU BANA BAĞIŞLASINLAR’

Yalnızca haftada bir gün görebildiği oğlunun durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini dile getiren anne, sağlık sorunlarıyla boğuşan Murat Çalık’ın yeniden aynı acıları yaşamasına tahammül edemeyeceğini şu sözlerle anlattı: “Oğlumun tekrar o günleri yaşamasını asla kaldıramam. Bu benim için ölüm derecesidir. İnşallah Adli Tıp Kurumu'ndaki hekimlerimiz benim sesimi, feryadımı duysun. Benim gibi gözü yaşlı anneleri daha fazla ağlatmasınlar. Yavrumu bana, ailesine bağışlasınlar. Haftada bir gün görüşüyoruz.”

Kaynak: Sözcü TV