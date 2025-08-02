Avukatından Kritik Çağrı! İşte Mehmet Murat Çalık'ın Sağlık Durumu...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan ve önce Silivri Cezaevi’ne, ardından İzmir Buca F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Daha önce 1999’da akut miyeloid lösemi (AML M4) ve 2006’da lenfoma teşhisiyle iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevi koşullarında yaklaşık 20 kilo kaybetti ve boynunda tespit edilen bir kitle nedeniyle 4 Temmuz 2025’te ameliyat edildi. Çalık’ın son sağlık durumu, avukatı Melih Koçhan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Avukat Melih Koçhan, Çalık’ın hastane sürecinin 44 gün önce başladığını ve zorlu koşulların devam ettiğini belirtti. Koçhan, Çalık’ın bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların takip edildiği Hematoloji Servisi’nde tutulduğunu vurgulayarak, “Kaldığı servis, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların takip edildiği, enfeksiyon riski çok yüksek bir yer” dedi.

'ZORLU SÜREÇ HALA DEVAM EDİYOR'

İşte Koçhan'ın paylaşımı:

"Mehmet Murat Çalık’ın hastane süreci, 20 Haziran’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde başladı.

Bugün itibarıyla tam 44 gün oldu.

18 Temmuz’dan bu yana ise, İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisinde yatmakta.

Bu zorlu süreç hâlâ devam ediyor.

Kaldığı servis, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların takip edildiği, enfeksiyon riski çok yüksek bir yer.

Girişler sadece özel koruyucu ekipmanla mümkün. Sınırlı şartlarda görüşme sağlanabiliyor.

'BEKLENEN RAPOR HAZIRLANMADI'

Bu süreçte birçok tetkik yapıldı.

Beslenme desteği sağlandı, kilosu gıda takviyesiyle dengelenmeye çalışıldı.

Ancak tüm bu işlemlere rağmen, hâlâ beklenen rapor hazırlanmadı.

'BEKLEMEYE GEREK YOK, TABLO ÇOK AÇIK'

Ama artık beklemeye gerek yok, çünkü tablo çok açık:

Mehmet Murat Çalık, cezaevi koşullarında kalamayacak bir sağlık durumundadır.

Bu sadece tıbbi bir gereklilik değil; hukuki bir gerçek ve en önemlisi, insani bir sorumluluktur.

Bu, halkın vicdanından yükselen bir çığlıktır.

Sessiz kalmayın. Gecikmeden adım atın."