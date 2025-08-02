Başakşehir'deki Kedi Katili Hakkında Flaş Gelişme

Başakşehir’de Cezve adındaki bir kediyi tekmeleyip defalarca yere fırlatarak öldüren B.A., Küçükçekmece Adliyesi’nde görülen davada “kasten hayvan öldürme” suçundan tutuklandı.

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Başakşehir'deki Kedi Katili Hakkında Flaş Gelişme
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, bir sitenin bina girişinde yaşanan vahşet olayı büyük yankı uyandırdı. Tadilat için siteye gelen B.A. isimli şahıs, Cezve adındaki bir kediyi tekmeleyerek ve defalarca yere fırlatarak öldürdü. Olay, 1 Ağustos 2025 tarihinde site sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla infial yaratan olay sonrası, B.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

KATİL TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.A., bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A maddesi uyarınca “kasten hayvan öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, sanığın suçun vahameti ve delillerin açıklığı nedeniyle adli kontrol şartı olmaksızın tutuklanmasına hükmetti.

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Kaynak: İHA

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