Herkes Murat Çalık Hakkında Verilecek Kararı Bekliyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yeni Açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında açıklamalarda bulundu.

'TAMAMEN TEKNİK BİR KONU'

Son olarak Çalık'a kilo kaybı nedeniyle mama takviyesine başlandığı öğrenilmişti. Tunç, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık şu anda hastanede... Hem tedavi süreci hem tetkikler devam ediyor. Tutukluyken rahatsızlığını ifade etti, muayeneler neticesinde Adli Tıp Kurumu'na raporlar gitti. Adli Tıp Kurumu raporları değerlendirdi ve bazı tetkikler istedi. Bu tetkiklerin yapılması için tutuklunun hastanede gözlem altında olması ve tetkik sürecinin bitiminde raporlarının yeniden değerlendirileceğine dair karar verdi.

Adli Tıp raporu tamamen teknik bir konu. Buna heyet karar verecek. Rapor yargıya intikal ettiğinde kararlar verilebilir. Rapor öncesinde de takdir yargının. Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir. Dosya kapsamı, tutukluluk sebebi... Tüm bunlar değerlendirilir.

Konu tamamen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkiklerin, Adli Tıp'a ulaşması sonrası verilecek olan bir karar söz konusu."

Kaynak: Haber Merkezi