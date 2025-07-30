CHP’li Aysu Bankoğlu’ndan Yangın Çıkışı: 'Gerçek Bir Bekâ Meselesi'

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Türkiye’yi saran orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bankoğlu “Ormanlar, buradaki bitki örtüsü, buna bağlı köylerimiz, tarım ve hayvancılığımız gerçek bir bekâ meselesidir” dedi.

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CHP’li Aysu Bankoğlu’ndan Yangın Çıkışı: 'Gerçek Bir Bekâ Meselesi'
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Türkiye’nin farklı noktalarında devam eden orman yangınları büyük hasarlara neden olurken, CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, yangınların oluşmasına etki eden şartlara tepki gösterdi.

Bankoğlu “Ormanlar, buradaki bitki örtüsü, buna bağlı köylerimiz, tarım ve hayvancılığımız gerçek bir bekâ meselesidir” dedi.

Bakoğlu, şunları söyledi:

'KIYMETİNİ BİLMEDİLER'

Ormanlar, buradaki bitki örtüsü, buna bağlı köylerimiz, tarım ve hayvancılığımız gerçek bir bekâ meselesidir. Tek yolu da derhal seçimdir. Orman muhafız memurları artırılmalı, bölgemizin de kanayan yarası olan ve ülkemizde 7 milyona yakın unutulmuş orman köylüsünün bu istihdam içinde olması kaçınılmazdır.

'ÇALIŞAN HERKESE MİNNETTARIZ'

Kurulacak Orman Kooperatifleri ile küstürülen orman köylüsü Türkiye’nin ciğerlerinin önce gözü kulağı olacaktır. Ne acı ki, her şey gibi orman köylüsünün de kıymeti bilinmemiştir. Son olarak tişörtle, lastik ayakkabıyla ekipmansız halde canları pahasına çalışan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Ülkemizi yasa boğan kayıplarımız için Allah’tan rahmet diliyorum. Yangını söndürmek için canla başla çalışan herkese minnettarız.

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