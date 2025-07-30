Boğaziçi Üniversitesi'ne Atamıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Naci İnci'ye Bir Görev Daha

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 'kayyım rektör' olarak bilinen Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

İnci’nin yanı sıra, TÜBİTAK Yönetim Kurulu’na Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan da atandı. Aynı kararname kapsamında, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alınarak yerine Ceyhun Bozçalar atandı. Bu değişiklik, kurumun yönetim kadrosunda yenilenme hedefini yansıtıyor.

İL MÜFTÜLÜKLERİNDE DEĞİŞİM

Kararname ile üç il müftüsü görevden alınırken, 12 ilde yeni müftü atamaları gerçekleştirildi. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevlerinden alındı. Yeni atamalar ise şöyle:

Antalya İl Müftülüğüne Aydın Yığman,

Artvin İl Müftülüğüne Ertuğran Mehmet Soylu,

Elazığ İl Müftülüğüne Yusuf Bingöl,

Erzurum İl Müftülüğüne Yaşar Çapçı,

Mersin İl Müftülüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya,

Muğla İl Müftülüğüne Rüstem Can,

Ordu İl Müftülüğüne Ali Çakmak,

Osmaniye İl Müftülüğüne Ahat Taşçı,

Sivas İl Müftülüğüne Hasan Limon,

Trabzon İl Müftülüğüne İsmail Çiçek,

Uşak İl Müftülüğüne Mesut Harmancı,

Yozgat İl Müftülüğüne Nihat Kök.

NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 3 Kasım 1965’te Malatya’nın Pütürge ilçesinde doğdu. 1987’de Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü’nden lisans derecesini alan İnci, 1992’de İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesi’nde fiber optik sensörler alanında doktorasını tamamladı. Stanford Üniversitesi’nde (1993-1994) optik haberleşme üzerine doktora sonrası çalışmalar yaptıktan sonra, 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent olarak akademik kariyerine başladı.

1996’da doçent, 2005’te profesör oldu. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı ve laboratuvar ile müfredat altyapısının kurulmasına katkıda bulundu. Japonya, Almanya, Norveç ve İngiltere’deki çeşitli üniversitelerde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Fiber optik, nanopartiküller, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi ve kuantum kriptografisi alanlarında uluslararası çapta tanınan çalışmalarıyla iki uluslararası patente sahip.

İnci, 2014-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör vekili olarak atandı ve 21 Ağustos 2021’de rektörlüğe getirildi. Son olarak, Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Ayrıca Turkcell Yönetim Kurulu ve Türk-Japon Üniversitesi Konseyi üyeliklerini sürdürüyor.

TEPKİLER VE TARTIŞMALAR

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması, akademisyenler ve öğrenciler arasında yoğun tartışmalara yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, İnci’nin atanmasına karşı çıktı ve yapılan güven oylamasında yüzde 90’dan fazla karşı oy aldı. Atama sürecinin üniversite özerkliğine aykırı olduğu gerekçesiyle protestolar düzenlendi; akademisyenler rektörlük binasına sırtlarını dönerek “özerk ve demokratik üniversite” talebini dile getirdi. Öğrencilerin, İnci’nin makam aracının üzerine çıktığı iddiasıyla açılan davalar da kamuoyunda yankı buldu.

İnci’nin yönetim tarzı ve aldığı kararlar da eleştiri konusu oldu. Örneğin, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mohan Ravichandran’ın işine son verilmesi ve Emeritus Prof. Dr. Alpar Sevgen’in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi, akademik özgürlükler ve yönetim politikaları üzerine tartışmaları alevlendirdi. İnci, bu kararları savunurken, bazı emekli akademisyenlerin üniversiteyi yönlendirmeye çalıştığını ve protestolarda aktif rol oynadığını iddia etti.

Ayrıca, Ekonomi Bölümü eski başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un sınav hakkı ve bölüm birinciliği süreçlerinde mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma geçirmesi, İnci’nin yönetim anlayışına yönelik eleştirileri artırdı.

Sosyal medyada İnci’nin birden fazla görev üstlenmesi (Boğaziçi rektörlüğü, TÜBİTAK, Turkcell ve Türk-Japon Üniversitesi) “koltuk biriktirme” olarak eleştirildi. Bazı kullanıcılar, İnci’nin yönetiminde Boğaziçi Üniversitesi’nin “yönetilemediği” ve akademik ortamın zarar gördüğünü savundu.

Öte yandan, İnci, Independent Türkçe’ye verdiği röportajda, yönetim politikalarını meşrulaştırmaya çalışarak eleştirilere yanıt vermeye çalıştı. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük süreci ve çoklu görevleri, hem akademik camiada hem de kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.