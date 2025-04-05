Kayyım Rektörden Akademisyenlere Tehdit: 'Boykota İzin Verene Soruşturma Başlatırız'

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, dersleri boykot etme kararı alan öğrencilerinin yanında olduğunu açıklamıştı. Kayyım rektör Naci İnci, 7 Nisan'dan itibaren dersleri ve sınavları takip edeceğini ve boykot yapıldığının tespit edilmesi halinde soruşturma açacağını duyurdu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Kayyım Rektörden Akademisyenlere Tehdit: 'Boykota İzin Verene Soruşturma Başlatırız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasıyla başlayan protestolar Türkiye'ye yayılmıştı. Sokak gösterilerinin yanı sıra öğrenciler okullarında da protesto gösterileri düzenlemişti.

KAYYIM REKTÖRDEN TEHDİT

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, dersleri boykot etme kararı aldıklarını açıklamıştı. Akademisyenler ise bu karara destek olduklarını duyurmuştu. Boykot kararının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Üniversiteye atanan kayyım rektör Naci İnci, boykota izin veren akademisyenler hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Kayyım Rektörden Akademisyenlere Tehdit: 'Boykota İzin Verene Soruşturma Başlatırız' - Resim : 1

'DERS VE SINAVLAR TAKİP EDİLECEK'

Akademisyenlere bir e-posta gösteren İnci, “Son günlerde, 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren derslerin ve sınavların boykot edilmesine yönelik bazı organize girişimlerde bulunulduğu, bu faaliyetlere öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın dâhil edilmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda, 7 Nisan itibarıyla Rektörlüğümüz tarafından her bir dersin ve sınavın planlandığı şekilde yüz yüze ve zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği titizlikle takip edilecektir." diye yazdı.

Rektörlükten izin alınmadan yüz yüze yapılmayan ve çevrimiçi ortama aktarılan ders ve sınavların tespiti halinde akademisyenler hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını belirten İnci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

Kayyım Rektörden Akademisyenlere Tehdit: 'Boykota İzin Verene Soruşturma Başlatırız' - Resim : 2

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Boğaziçili Akademisyenlerden Öğrencilerin Boykot Kararına DestekBoğaziçili Akademisyenlerden Öğrencilerin Boykot Kararına DestekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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