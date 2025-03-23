Boğaziçili Akademisyenlerden Öğrencilerin Boykot Kararına Destek

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, yayınladıkları bir açıklamayla dersleri boykot etme kararı alan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduklarını açıkladı.

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan eylemlere Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de katılarak destek vermişti.

BOYKOT KARARINA DESTEK

Son olarak boykot kararı alan öğrencilere, üniversite akademisyenlerinden dayanışma ve destek mesajı geldi.

Akademisyenler yaptıkları açıklamayla öğrencilerin iradelerine saygı duyduklarını, mücadelelerini desteklediklerini ve her zaman olduğu gibi yanlarında olduklarını ifade etti.

Akademisyenler, tüm baskı ve cezalandırma politikalarına rağmen yılmadıkları ve üniversitenin ne olduğunu tüm ülkeye gösterdikleri için Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve tüm üniversite öğrencilerine teşekkür ederek dayanışma duygularını ilettiler.