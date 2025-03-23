Balkondan Düşen Çınar'dan Acı Haber

Edirne'de 8 gündür yaşam mücadelesi veren 14 yaşındaki Çınar'dan kahreden haber geldi.

Keşan'da hava almak için balkona çıkan Çınar Kaya bir anlık denge kaybıyla üçüncü kattan aşağı düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri Çınar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Durumu ağır olan Çınar, rakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede sekiz gündür yaşam mücadelesi veren Çınar hayatını kaybetti. Çınar'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA