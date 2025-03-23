Balkondan Düşen Çınar'dan Acı Haber

Edirne'nin Keşan ilçesinde balkondan düşen Çınar Kaya yaşam mücadelesini kaybetti. Çınar'ın ölümü ailesini yasa boğdu.

Balkondan Düşen Çınar'dan Acı Haber

Edirne'de 8 gündür yaşam mücadelesi veren 14 yaşındaki Çınar'dan kahreden haber geldi.

Keşan'da hava almak için balkona çıkan Çınar Kaya bir anlık denge kaybıyla üçüncü kattan aşağı düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri Çınar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Balkondan Düşen Çınar'dan Acı Haber - Resim : 1

Durumu ağır olan Çınar, rakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede sekiz gündür yaşam mücadelesi veren Çınar hayatını kaybetti. Çınar'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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