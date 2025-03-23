Ankara'da Bazı Otobüs ve Metro Durakları Geçici Olarak Kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da bazı metro ve otobüs duraklarının geçici olarak hizmet dışı olacağını açıkladı.

Ankara'da Bazı Otobüs ve Metro Durakları Geçici Olarak Kapatıldı

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişlerine izin verilmeyecek.

Ayrıca, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler de aynı saatten itibaren yolcu alım ve indirme işlemi yapamayacak. ODTÜ kampüsü içindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren durdurulacak.

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Kaynak: AA

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