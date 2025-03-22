Manzara İzlemek İsterken 15 Metreden Düştü!

Antalya'da Düden Şelalesi yakınlarında manzara izlemek isteyen şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten sarp alanda bulunan çalılıkların arasına düştü. Çığlıklarla yardım isteyen adam, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Manzara İzlemek İsterken 15 Metreden Düştü!

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Düden Şelalesi yakınlarında saat 13.15 sularında, manzarayı izlemek için yeşil alana çıkan 33 yaşındaki Erman Güven, ayağının kayması sonucu şelale kenarındaki sarp yamaca yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

Çalılıklar arasında sıkışan Güven, bulunduğu noktada yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Manzara İzlemek İsterken 15 Metreden Düştü! - Resim : 1

45 DAKİKALIK OPERASYON

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce çalılık alanı temizledi, ardından halatlar yardımıyla bölgeye iniş yaparak Erman Güven'e ulaştı. Sedye yardımıyla bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan Güven, yaklaşık 45 dakikalık bir kurtarma operasyonuyla güvenli alana taşındı.

Kurtarma anları, şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi, vatandaşlar alkışlarla kurtarma ekiplerine destek verdi. Kurtarıldıktan sonra acı içinde olduğu gözlenen Güven, sağlık görevlilerine sürekli olarak canının yandığını ifade etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kol ile bacaklarında kırıklar olduğu belirtilen Güven, ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Van'da Kar Yağışı Van'da Kar Yağışı
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme