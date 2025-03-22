Manzara İzlemek İsterken 15 Metreden Düştü!

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan Düden Şelalesi yakınlarında saat 13.15 sularında, manzarayı izlemek için yeşil alana çıkan 33 yaşındaki Erman Güven, ayağının kayması sonucu şelale kenarındaki sarp yamaca yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

Çalılıklar arasında sıkışan Güven, bulunduğu noktada yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

45 DAKİKALIK OPERASYON

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce çalılık alanı temizledi, ardından halatlar yardımıyla bölgeye iniş yaparak Erman Güven'e ulaştı. Sedye yardımıyla bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan Güven, yaklaşık 45 dakikalık bir kurtarma operasyonuyla güvenli alana taşındı.

Kurtarma anları, şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi, vatandaşlar alkışlarla kurtarma ekiplerine destek verdi. Kurtarıldıktan sonra acı içinde olduğu gözlenen Güven, sağlık görevlilerine sürekli olarak canının yandığını ifade etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kol ile bacaklarında kırıklar olduğu belirtilen Güven, ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA