Zeki Demirkubuz'dan 'Mahir Polat' Paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanan isimlerden biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat oldu. "Terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Polat için sosyal medyadan destek mesajları geldi.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz da Mahir Polat için paylaşım yaparak, tutuklanmasına tepkisini dile getirdi.

'ÜLKEYİ YÖNETENLER ASLA BÖYLE BİRİNİ YETİŞTİREMEZ'

Demirkubuz, paylaşımında "Mahir Polat ülkeyi yönetenlerin asla yetiştiremeyeceği, tesadüfen çıksa anında yiyecekleri kadar dürüst, birikimli ve namuslu bir yöneticidir. Çok sevdiği ülkesine daha büyük hizmetler yapmasının önündeki tek engel "kalbine" direnmek ve çilesinin bitmesini beklemektir" ifadelerini kullandı.

@mhrpolat Mahir Polat ülkeyi yönetenlerin asla yetiştiremeyeceği, tesadüfen çıksa anında yiyecekleri kadar dürüst, birikimli ve namuslu bir yöneticidir. Çok sevdiği ülkesine daha büyük hizmetler yapmasının önündeki tek engel "kalbine" direnmek ve çilesinin bitmesini beklemektir. pic.twitter.com/xEDvk7hGfh — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) March 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi