Zeki Demirkubuz'dan 'Mahir Polat' Paylaşımı

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, "terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a destek açıklaması yaptı. Demirkubuz, övgülerde bulunduğu Mahir Polat için "Ülkeyi yönetenlerin asla yetiştiremeyeceği, tesadüfen çıksa anında yiyecekleri kadar dürüst, birikimli ve namuslu bir yöneticidir. Çok sevdiği ülkesine daha büyük hizmetler yapmasının önündeki tek engel "kalbine" direnmek ve çilesinin bitmesini beklemektir" dedi.

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Zeki Demirkubuz'dan 'Mahir Polat' Paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanan isimlerden biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat oldu. "Terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Polat için sosyal medyadan destek mesajları geldi.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz da Mahir Polat için paylaşım yaparak, tutuklanmasına tepkisini dile getirdi.

'ÜLKEYİ YÖNETENLER ASLA BÖYLE BİRİNİ YETİŞTİREMEZ'

Demirkubuz, paylaşımında "Mahir Polat ülkeyi yönetenlerin asla yetiştiremeyeceği, tesadüfen çıksa anında yiyecekleri kadar dürüst, birikimli ve namuslu bir yöneticidir. Çok sevdiği ülkesine daha büyük hizmetler yapmasının önündeki tek engel "kalbine" direnmek ve çilesinin bitmesini beklemektir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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