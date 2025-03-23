İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan iki soruşturma kapsamında 91 kişi gözaltına alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu, ifade işlemlerinin ardından mahkemede iki saat savunma verdi. İmamoğlu iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı - Resim : 1

TUTUKLANDI

İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı. "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı - Resim : 2

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYIM

İBB soruşturmasında hakkında tutuklama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da görevden uzaklaştırıldı, Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atandı.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

İçişleri Bakanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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