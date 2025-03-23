'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Gözaltına Alındı

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin yaratıcısı Berkay Gezgin, dün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mitinginin ardından gözaltına alındı.

‘SARAÇHANE’DE GÖZALTINA ALINDI’

Gözaltına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Berkay Gezgin’in avukat Cemil Çiçek, müvekkilinin Saraçhane dönüşü gözaltına alındığını açıkladı. Gezgin hakkında suçlamayı bilmediğini ve Gezgin’in halen gözaltında tutulduğunu belirten Çiçek, müvekkilinin Esenyurt Atışalanı Polis Merkezi’nde olduğunu duyurdu.

Ekrem İmamoğlu’na “Her Şey Çok Güzel Olacak” demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı.



Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz.



Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest… pic.twitter.com/nY5NrUbfwB — Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek09) March 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi