'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Gözaltına Alındı

2019 yılında ‘yenilenen’ İstanbul seçimlerinde CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun sloganı hale gelen ‘Her şey çok güzel olacak’ sözünün mimarı Berkay Gezgin, dün Saraçhane’de düzenlenen eylemin ardından gözaltına alındı.

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'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganını Bulan Berkay Gezgin Gözaltına Alındı

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin yaratıcısı Berkay Gezgin, dün tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mitinginin ardından gözaltına alındı.

‘SARAÇHANE’DE GÖZALTINA ALINDI’

Gözaltına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Berkay Gezgin’in avukat Cemil Çiçek, müvekkilinin Saraçhane dönüşü gözaltına alındığını açıkladı. Gezgin hakkında suçlamayı bilmediğini ve Gezgin’in halen gözaltında tutulduğunu belirten Çiçek, müvekkilinin Esenyurt Atışalanı Polis Merkezi’nde olduğunu duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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