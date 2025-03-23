İmamoğlu Tutuklandı! Avrupalı Siyasetçilerden İlk Tepkiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Avrupalı siyasetçilerden de tepkiler gelmeye başladı. Avrupalı belediye başkanları İmamoğlu için birleşirken 27 Mart'ta Strasbourg'da Türkiye'deki durumun görüşülmesi için toplantı yapılacak.

İmamoğlu Tutuklandı! Avrupalı Siyasetçilerden İlk Tepkiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Avrupa'daki siyasetçilerden ilk tepkiler gelmeye başladı. İşte tepkiler...

STRASBOURG'DA ACİL GÖRÜŞME

Avrupa Konseyi Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklamasında, Kongre'nin 27 Mart'ta Strasbourg'da yapılacak 48'inci oturumunda Türkiye'de belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin acil bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

'SERBEST BIRAKMASINI TALEP EDİYORUZ'

Cools'un açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararını kınıyor ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Belediye Başkanı İmamoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçileceği bir dönemde hapse atılmasının adaletle hiçbir ilgisi yoktur, tamamen siyasetle ilgilidir. Bu, seçim süreçlerinin dürüstlüğünü ve adilliğini baltalamaya yönelik planlı bir harekettir ve demokrasiye saldırı anlamına gelmektedir."

'DİPLOMASI GERİ VERİLSİN'

"Aynı nedenle, İstanbul Üniversitesi'ni bu hafta Belediye Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptalini geri almaya çağırıyoruz. Üniversite diplomasına sahip olmak Cumhurbaşkanı adayları için bir gerekliliktir. Diplomanın verilmesinden 30 yıldan fazla bir süre sonra ve tam da ihtiyacı olduğu anda elinden alınması tesadüf olamaz. Üniversite, diplomayı geri vermelidir."

Cools açıklamasının devamında Bu eylemlerin zamanlaması, Belediye Başkanı İmamoğlu'na yöneltilen yolsuzluk ve terörle bağlantı suçlamalarının inandırıcılığını da sorgulanır hale getirmektedir. Bunlar düzmece gibi görünüyor" dedi.

FRANSIZ SENATÖR DOSSUS: GÜCÜN KÖTÜYE KULLANILMASI SÖZ KONUSU

Fransa'nın Senato Üyesi ve aynı zamanda merkez solda yer alan Ekolojistler Partisi'nin üyesi Thomas Dossus, resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'de Erdoğan rejimi başlıca rakibi Ekrem İmamoğlu'nu hapse atıyor. İmamoğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı olarak yemin etmesi bekleniyordu. Gücün kötüye kullanılması ve yasaklama prosedürlerine doğru bu uzun yol karşısında karşısında Türkiye'nin demokratlarını destekliyoruz."

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI: SERBEST BIRAKILSIN

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İmamoğlu kararını eleştirdi ve Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Bürosu'na yazdığı mektubunda, Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan bir destek kararı çıkarılması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Doukas, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ekrem, yalnız değilsiniz. Sessiz kalmamak gibi bir görevimiz var. Avrupa Bölgeler Komitesi'nin Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Bürosu'na gönderdiğim mektupta, Avrupa Bölgeler Komitesi Genel Kurulu'ndan bir destek kararı çıkarılması çağrısında bulunuyorum” dedi.

DEKLARASYON İMZALADILAR

Buna göre Atina Belediye Başkanı Doukas, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberinde diğer 12 belediye başkanı ile “Türk makamlarına çağrıda bulunan bir deklarasyon” da imzaladıklarını bildirdi. Doukas, deklarasyonda yazılanları şu şekilde açıkladı:

“İstanbul Belediye Başkanı ve siyasi nedenlerle tutuklanan diğer seçilmiş muhalif şahsiyetler derhal serbest bırakılsın. Tüm adli kovuşturmaların yanı sıra yerel yönetimlere yönelik siyasi baskı ve saldırıları durdurun.

Türkiye'de demokratik özgürlüklere ve insan haklarına saygı gösterin. Atina, B40 ve Eurocities ağlarının benzer girişimlerini desteklemektedir. Avrupa çapında belediye başkanları güçlerini birleştiriyor!”

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Kaynak: ANKA

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