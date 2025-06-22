Savaş Genişliyor! Ve Korkulan Oldu... ABD İran'ı Vurdu

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İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İsrail-İran savaşı, 10. gününde devam ediyor. Savaşın seyrini doğrudan etkileyecek olan ABD ise, günlerdir planının ne olduğuna dair net bir açıklama yapmaktan kaçınırken bugün savaşa dahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu. Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" ifadelerine yer verdi. Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.

Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI" ifadeleriyle tamamladı. Saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldığı belirtildi.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

09.07 İRAN'DAN BİR İLK

İran, İsrail'i ilk kez 'Hayber' füzesi ile vurdu.

08.55 İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI DALGASI

İsrail, İran'ın saldırılarına karşılık ülkeyi yeniden bombalamaya başladı.

08.44 İSRAİL'E 30 FÜZE

İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu.

08.16 UAEA: İRAN'DA RADYASYON SEVİYESİ ARTMADI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

08.01 İSRAİL: İRAN'DAKİ HASAR TESPİT İÇİN ERKEN

İsrailli bir yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırılara ilişkin hasar tespiti için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

07.40 İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI

İran, ABD saldırıları sonrasında İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılarak, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

07.07 TERMAL UYDULAR İRAN'DA ISI ARTIŞI TESPİT ETTİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) termal uyduların verilerini derlediği LANCE/FIRMS enformasyon sistemi, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların ardından bu tesislerin üzerinde ısı artışları meydana geldiğini tespit etti.

07.04 İRAN: NÜKLEER SIZINTI YOK

İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

07.03 'ABD İRAN'A SALDIRIYI BİR YIL ÖNCE DENEDİ'

ABC News, ABD ve İsrail'in yaklaşık bir yıl önce, İran'ın nükleer tesislerine bu gece düzenlenen saldırıyı "askeri bir tatbikatta" denediğini iddia etti.

06.49 İSRAİL HAVA SAHASINI UÇUŞLARA KAPATTI

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

05.47 SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLAR ORTAYA ÇIKTI

ABD basınında, ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği belirtildi.

05.25 İRAN: VAHŞİ BİR EYLEM

İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

05.22 NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek" ifadesini kullandı. İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla "şaşırtıcı işler" yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin, bu gece gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten "eşsiz bir başarıya imza attığını" savundu.

ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti" dedi.

05.11 TRUMP: İRAN'IN KİLİT NOKTALARINI YOK ETTİK

ABD Başkanı Trump, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi" açıklamasında bulunarak, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak” dedi.

05.05 BM: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin saldırısıyla ilgili "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir" açıklamasını yaptı.

04.59 ABD'DEN İRAN'A: REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ

ABD, B-2 bombardıman uçakları ile İran'daki üç nükleer tesisi vurduktan sonra Tahran ile iletişime geçerek amacının rejim değişikliği olmadığını iletti.

04.46 İRAN: FORDO'DA NÜKLEER SIZINTI YOK

İran’ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

04.34 'İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI DA KATILDI' İDDİASI

İsrail’e ait B-2 tipi 6 savaş uçağının ABD’nin İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise düzenlediği saldırılara iştirak ettiği öne sürüldü.

04.14 İSRAİL'DE 'MİSİLLEME' İHTİMALİNE KARŞI KISITLAMA

ABD’nin İran nükleer tesislerine saldırısının ardından, olası misillemeye karşı İsrail’de sosyal kısıtlamalara gidildi

03.56 İRAN ABD SALDIRISINI DOĞRULADI

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini doğruladı.

03.02 ABD: İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ VURDUK

ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Trump, "(İran'daki) Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" açıklamasında bulundu.

01.38 İRAN: UAEA'YA GÜVENMİYORUZ, ONLAR İSRAİL CASUSLARI

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer tesislerine saldırıları kınamayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye ve UAEA'ya güvenmediklerini belirterek, "Artık UAEA'ya ve onun denetimlerine güvenmiyoruz, bunları İsrail için casusluk aracı kabul ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA