Savaş Genişliyor! Ve Korkulan Oldu... ABD İran'ı Vurdu
ABD, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi. İran da saldırıyı doğrularken, İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Trump ise, "barış yapmadığı" sürece İran'a daha ağır saldıracaklarını söyledi. İran da misilleme olarak İsrail'e yoğun füze saldırısı başlattı.
İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İsrail-İran savaşı, 10. gününde devam ediyor. Savaşın seyrini doğrudan etkileyecek olan ABD ise, günlerdir planının ne olduğuna dair net bir açıklama yapmaktan kaçınırken bugün savaşa dahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu. Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" ifadelerine yer verdi. Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.
Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI" ifadeleriyle tamamladı. Saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldığı belirtildi.
İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...
İran, İsrail'i ilk kez 'Hayber' füzesi ile vurdu.
İsrail, İran'ın saldırılarına karşılık ülkeyi yeniden bombalamaya başladı.
İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.
İsrailli bir yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırılara ilişkin hasar tespiti için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.
İran, ABD saldırıları sonrasında İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı başlattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılarak, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) termal uyduların verilerini derlediği LANCE/FIRMS enformasyon sistemi, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların ardından bu tesislerin üzerinde ısı artışları meydana geldiğini tespit etti.
İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.
ABC News, ABD ve İsrail'in yaklaşık bir yıl önce, İran'ın nükleer tesislerine bu gece düzenlenen saldırıyı "askeri bir tatbikatta" denediğini iddia etti.
ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.
ABD basınında, ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği belirtildi.
İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek" ifadesini kullandı. İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla "şaşırtıcı işler" yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin, bu gece gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten "eşsiz bir başarıya imza attığını" savundu.
ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti" dedi.
ABD Başkanı Trump, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi" açıklamasında bulunarak, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak” dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin saldırısıyla ilgili "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir" açıklamasını yaptı.
ABD, B-2 bombardıman uçakları ile İran'daki üç nükleer tesisi vurduktan sonra Tahran ile iletişime geçerek amacının rejim değişikliği olmadığını iletti.
İran’ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.
İsrail’e ait B-2 tipi 6 savaş uçağının ABD’nin İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise düzenlediği saldırılara iştirak ettiği öne sürüldü.
ABD’nin İran nükleer tesislerine saldırısının ardından, olası misillemeye karşı İsrail’de sosyal kısıtlamalara gidildi
İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini doğruladı.
ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Trump, "(İran'daki) Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" açıklamasında bulundu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer tesislerine saldırıları kınamayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye ve UAEA'ya güvenmediklerini belirterek, "Artık UAEA'ya ve onun denetimlerine güvenmiyoruz, bunları İsrail için casusluk aracı kabul ediyoruz" dedi.
Kaynak: AA