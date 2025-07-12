Uğur Dündar'ın Babalık Davası Sonuçlandı! Yargıtay Kararını Verdi

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Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G.’nin açtığı babalık davasında, Uğur Dündar’dan alınan DNA örneğiyle yapılan testin sonucu belli oldu. Yapılan testte Dündar ile Dilara G. arasında biyolojik bağ tespit edilmedi.

Adli Tıp Kurumu raporuyla desteklenen bu sonuç sonrası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de babalık iddiasını kesin olarak reddetti. İddiayı başından beri reddeden ve davaya hazır olduğunu söyleyen gazeteci Uğur Dündar, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

'BÜYÜK BASKI YAŞADIK'

Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını söyledi.

Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı. Kesinleşen kararla birlikte Dündar, kendisine iftira atanlara ve bilimsel sonuçlara rağmen asılsız iddiaları sürdürmeye devam edenlere karşı ağır tazminat davaları açacağını açıkladı.

FLAŞ...FLAŞ...BİR İFTİRA BÖYLE ÇÖKTÜ!

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ RED KARARINI ONAYAN İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARINA UYDU VE BÖYLECE BABALIK İDDİASININ İFTİRADAN İBARET OLDUĞU KESİNLEŞTİ...(25/06/2025 tarih 2025/4545 esas

2025/6464 karar sayılı Yargıtay… — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) July 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi