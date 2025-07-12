Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi çıkmaza girerken, Napoli'nin yaptığı kurnazlık ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi - Resim: 1

Galatasaray’ın Victor Osimhen’in transferi için Serie A ekiplerinden Napoli ile görüşmeleri yılan hikayesine döndü. Sarı-kırmızılılar Osimhen ile her konuda anlaşma sağlarken, İtalyan ekibine yapılan her teklif reddedildi.

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Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi - Resim: 2

Teminat bilmecesi sürerken, Galatasaray, Napoli’ye 40 milyon euro peşinatlı toplam 70 milyon euro teklif ederken, bu teklif kabul görmedi.

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Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi - Resim: 3

Galatasaray bir teklif daha yaparken, bu kez 40 milyon euro peşin, 35 milyon euronun da iki taksitte ödenmesi önerildi.

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Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi - Resim: 4

Napoli’nin henüz bu teklife yanıt vermediği belirtilirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, gece geç saatlerde yaptığı paylaşımda, Napoli’nin diğer takımların da yeniden Osimhen yarışına dahil olmasını beklediklerini ve zorluk çıkardıklarını aktardı.

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