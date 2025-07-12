Napoli'nin Osimhen Konusunda Yaptığı Kurnazlık Ortaya Çıktı! Galatasaray'ın Teklifleri Bir Bir Reddedildi
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi çıkmaza girerken, Napoli'nin yaptığı kurnazlık ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın Victor Osimhen’in transferi için Serie A ekiplerinden Napoli ile görüşmeleri yılan hikayesine döndü. Sarı-kırmızılılar Osimhen ile her konuda anlaşma sağlarken, İtalyan ekibine yapılan her teklif reddedildi.
Teminat bilmecesi sürerken, Galatasaray, Napoli’ye 40 milyon euro peşinatlı toplam 70 milyon euro teklif ederken, bu teklif kabul görmedi.
Galatasaray bir teklif daha yaparken, bu kez 40 milyon euro peşin, 35 milyon euronun da iki taksitte ödenmesi önerildi.
Napoli’nin henüz bu teklife yanıt vermediği belirtilirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, gece geç saatlerde yaptığı paylaşımda, Napoli’nin diğer takımların da yeniden Osimhen yarışına dahil olmasını beklediklerini ve zorluk çıkardıklarını aktardı.