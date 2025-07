Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak? Merakla Beklenen Konuşma Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam 'da partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki tarihi konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli kabine üyelerim ve dava arkadaşlarım sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Buradan 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi zirvedeki yerini koruması için aşkla çalışan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

'YİĞİT BULUT'U HAKK'A UĞURLADIK'

Bu vesileyle dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Bugün Karacaahmet'e defnedilecek. Ağır bir rahatsızlık geçirdi, o rahatsızlık sebebiyle kendisini hastanede ziyaret ettiğimde gerçekten çok ağır bir durumdaydı. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Kaderin üstünde bir kader vardır ve temkinli olduğunu gördük. Teslimiyet içerisinde olduğunu gördüm. Mekanı cennet olsun inşallah.

'12 KAHRAMANI ŞEHİT VERDİK'

12 vatan evladını, 12 kahramanı şehit verdik. Yüreğimiz dağlandı. Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevla rahmetiyle onları kuşatsın. Mekanları inşallah cennet olsun.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI MESAJI

Dün son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüydü. Türkiye olarak bir daha benzer acıların yaşanmaması için Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

'FARKLI BAŞLIKLARDA İSTİŞARELER OLACAK'

Değerli yol ve dava arkadaşlarım. Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32.'sini gerçekleştiriyoruz. Milletin gücüyle sınırlarımızı aşan liderlik temalı bir toplantı. Güvenlikten kalkınmaya, ekonomiden siyasete farklı başlıklarda istişareler olacak. Partimiz ve geleceğimiz açısından önemli olacak hususları da iki gün boyunca mütalaa edeceğiz.

'Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin' emrini kendimize rehber edindik. Her zaman daha etkin ve verimli çalışmanın gayretinde olduk. Farklı fikirleri zenginlik bildik, yapıcı eleştiriyi bir fener olarak gördük. Sizlerden gönlünüzden ve zihninizden geçenleri açık yüreklilikle paylaşmanızı özellikle rica ediyorum.

TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN

Bundan 47 yıl önce, 14 Ağustos 1984'te bölücü terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bu terör saldırısında iki askerimizi şehit verdik. Dokuz sivil vatandaşımız da yaralandı. Bu tarihten itibaren bölücü örgüt güvenlik güçlerimiz ve sivillere saldırılar düzenledi. 14 bine yakın güvenlik görevlimizi şehit verdik, 50 bine yakın vatandaşımızı terör olaylarında kaybettik. Onları unutmadık, unutmayacağız.

Vatan toprağını kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.

1984'teki ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör, Türkiye'de her geçen gün tırmandı. Nice hükümetler geldi, kökünü kazıyacağını söyledi. Ama terör ne topraklarımızda ne üs edindiği başka ülke topraklarında bitirilemedi. Devletin bazı yanlış uygulamalarının da payı vardı. Beyaz Toroslar, faili meçhuller, Diyarbakır Cezaevi bunlardan biriydi. Yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan insanlar, evladı cezaevinde Kürtçe konuşamayan analar bu yanlış uygulamalardan biriydi. Hukuk ve meşruiyet dışı yöntemler terör örgütüne istismar edeceği elverişli bir zemin sundu. Hataların bedelini hep beraber ödedik.

Sadece güvenlik güçlerimizi şehit vermedik, sadece siviller hayatını kaybetmedi. Ekonomide 2 milyon doları bulan bir faturayla karşılaştık. Terör ülkemizin huzuruna, bütünlüğüne, birliğine çok ağır hasar verdi.

'BUGÜN YENİ BİR GÜNDÜR'

Dün de örgüt merasim yaparak silahlarını bıraktı.. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başlamıştır. bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni sayfa açılmıştır. Bugün Büyük Türkiye'nin kapıları ardına kadar aralanmıştır.

'BAHÇELİ'NİN MİLLİYETÇİLİĞİNİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

Bütün Türkiye'nin şunu bilmesini isterim. sayın Devlet Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildi. Aynı şekilde şahsımın ve AK kadronun milliyetçiliğini de hiç kimse sorgulayamaz.

Kimse korkmasın, kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti olmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz.

'TERÖR BİTİYOR SEVİNSENİZE'

Değerli kardeşlerim. Bugün bazı gerçekleri açıkça konuşmak mecburiyetindeyim. Terör bir sektördü, bir ekosistem oluşturdu. Terör eylemlerinden terör tarafındakiler nemalandığı kadar terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Milleti istismar ettiler. İşte onlar bugünlerde kendilerini belli ediyorlar. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor çünkü tezgahları bozuluyor. Milliyetçiyiz diyorlar değil mi? Terör bitiyor sevinsenize. Ne yaparlarsa yapsınlar... Terör bitecek, göreceksiniz. Terör biterken terör istismarı da bitecek. Hepsi işsiz kalacak.

Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı. Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayaktadır. Bugün düne göre çok daha ayaktadır, İstikbali için düne göre çok daha umutludur. 47 yıllık parantez kapanmaktadır, terör duvarı yıkılmaktadır.

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Türklerin İskitler ve Sakalar isimleriyle milat öncesinden bugüne tarih sahnesinde olduğunu biliyoruz.

'BUGÜN TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKÜYOR.

Rabbime hamdediyorum. Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs İttifakı, İstiklal Mücadelesi'nin nüvesi yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Şimdi oturup konuşacağız. Silah için değil, kavga için değil, muhabbet için konuşacağız. Gönül gönüle konuşacağız. Her meselemizi konuşarak çözeceğiz.

'BU SÜRECİ PİŞİREREK GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak ve DEM Heyeti ile de bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. DEM Heyeti Meclis başkanımızla dün görüştü. Mümkün olan en geniş katılımla Meclisimizin de bu hayırlı süreci desteklemesini temenni ediyorum.

'BU YOLU YÜRÜMEYE KARAR VERDİK'

Daha güzel şeyler olacak. Dün atılan adımlar Irak'ta çok farklı sesler meydana getirdi, Suriye'deki Kürt kardeşimizin de huzur içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz güçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşacağız. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok.

AYRINTILAR GELİYOR...