İran'dan Çok Sert Uyarı: ABD Savaşa Girerse Üslerini Tehlikeye Atar

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İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine ve Devrim Muhafızları üst düzey yöneticilerine düzenlediği saldırılarla başlayan çatışmalar karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İranlı üst düzey bir yetkili ABD'ye yönelik sert uyarılarda bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz İran'a ilişkin son kararını vermemiş olmasına rağmen, Washington'un İsrail'in yanında savaşa katılması halinde bölgedeki ABD üslerinin ciddi tehlike altında olacağını ifade etti.

Yetkili, "Eğer ABD bu çatışmaya müdahil olursa, savaş bölgesel bir boyut kazanacak ve Orta Doğu'daki Amerikan üsleri hedef haline gelecek" dedi. Ayrıca, İsrail'in Dimona nükleer reaktörünün de İran'ın hedefleri arasında olabileceğini belirtti.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının “çok etkili” olduğunu ancak İsrail ordusunun bunu kamuoyundan gizlediğini ileri süren yetkili, Devrim Muhafızları'nın daha gelişmiş füzelerle donanımlı olduğunu ve bu füzeleri kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Ayrıca, İran'ın misilleme saldırılarının İsrail'in füze stoklarını tüketmeye yönelik planlandığını vurguladı.

Kaynak: AA