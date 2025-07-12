Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde çalışan hekimler için emeklilik ve sosyal hakları yeniden şekillendirecek kritik bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yapılması planlanan değişiklikle birlikte, doktorlar SSK (4A) statüsünde çalışarak daha erken emekli olabilecek ve İş Kanunu'ndan doğan tüm haklardan yararlanabilecek.SGK eski başmüfettişi İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, bu düzenleme sayesinde doktorlar artık kendi adlarına fatura kesmek zorunda kalmayacak. Böylece hem prim yükü azalacak hem de çalışma hayatındaki belirsizlikler sona erecek.