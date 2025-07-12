Bakanlık Emekliler İçin Harekete Geçti: 10 Yıl Önceki Düzenleme Geri Geliyor
Özel hastanelerde görev yapan doktorlar için 2015’te kaldırılan SSK’lı çalışma sistemi geri dönüyor. Yeni düzenlemeyle erken emeklilik ve tüm iş güvencesi hakları yeniden sağlanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde çalışan hekimler için emeklilik ve sosyal hakları yeniden şekillendirecek kritik bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yapılması planlanan değişiklikle birlikte, doktorlar SSK (4A) statüsünde çalışarak daha erken emekli olabilecek ve İş Kanunu'ndan doğan tüm haklardan yararlanabilecek.SGK eski başmüfettişi İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, bu düzenleme sayesinde doktorlar artık kendi adlarına fatura kesmek zorunda kalmayacak. Böylece hem prim yükü azalacak hem de çalışma hayatındaki belirsizlikler sona erecek.
2015’TEKİ DEĞİŞİKLİK GERİ ALINIYOR
2015 yılında yürürlüğe giren uygulamayla, özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlar serbest meslek erbabı kabul edilerek kendi adlarına fatura kesmek zorunda kalmış, Bağ-Kur kapsamında sigortalanmaya başlanmıştı. Bu durum, hem sosyal güvencelerinde kayıplara hem de emeklilik sürelerinin uzamasına neden olmuştu. Karakaş, bu modelin sağlık kuruluşları için ciddi mali avantajlar sağlarken, hekimleri iş güvencesinden ve sosyal haklardan mahrum bıraktığını vurguladı.
YENİ MODEL NE GETİRİYOR?
Yeni yasa teklifine göre tabip, diş tabibi ve uzman hekimlerin en fazla iki sağlık kuruluşunda, yalnızca SSK (4A) kapsamında çalışmasına izin verilecek. Bu değişiklikle birlikte, sağlık sisteminde daha dengeli bir planlama ve denetim hedeflenirken, hekimlerin sosyal güvenlik hakları da yeniden güvence altına alınmış olacak.
EYT'Lİ DOKTORLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Karakaş’ın aktardığına göre, yeni düzenleme Bağ-Kur yerine SSK’dan emekli olmanın önünü açıyor. Özellikle EYT kapsamında olan ancak 9.000 gün prim şartını tamamlayamayan doktorlar, SSK’da daha az primle emeklilik hakkı kazanabilecek. Ayrıca yıllık izin, hafta tatili, resmi ve genel tatil günleri ile kıdem tazminatı gibi pek çok hak da doktorlara yeniden tanınacak.