ABD Basınından Çarpıcı Trump İddiası: İran Cumhurbaşkanı İle Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelebilirim

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İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim uluslararası arenada endişeyle takip edilirken, ABD ve Türkiye arasında dikkat çeken bir diplomatik trafik yaşandı. ABD merkezli haber sitesi Axios'un üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, İran ve ABD arasında İstanbul'da gizli bir diplomatik buluşma organize etmek için yoğun bir temas yürüttü.

GÖRÜŞMENİN ADRESİ TÜRKİYE

Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Başkan Trump'ı arayarak İran ve ABD'li temsilcileri bir araya getirmek amacıyla İstanbul'da toplantı önerdi. Teklife sıcak yaklaşan Trump, eğer bir diplomatik açılım ihtimali doğarsa Başkan Yardımcısı James David Vance ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Türkiye'ye gönderebileceğini ve hatta gerekirse kendisinin de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

HAMANEY NE DİYECEK?

Türk tarafı, öneriyi derhal İran liderlerine iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temasa geçtiği bildirildi. Ancak İranlı yetkililer, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in onayının gerektiğini belirtti. Axios'a konuşan ABD'li kaynaklara göre, güvenlik gerekçeleriyle saklandığı belirtilen Hamaney'e ulaşılamadı. Görüşme için gerekli olan onay sağlanamayınca planlanan temas iptal edildi.

İRAN MEDYASI DOĞRULADI

İran basını da gelişmeleri doğrularken, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mesajın detaylarını şöyle aktardı:

"Trump, Erdoğan'a; Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve gerekirse kendisinin dahi Pezeşkiyan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu iletti."

Kaynak: İHA