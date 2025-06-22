Derin Talu Gözyaşlarıyla İsyan Etti: Kilom Yüzünden Linçleniyorum

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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya üzerinden maruz kaldığı ağır eleştiriler nedeniyle zor günler geçiriyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 21 yaşındaki Talu, kilosu hakkında gelen sert yorumlara dayanamayarak TikTok hesabında duygusal bir video yayınladı.

"Şişko, ayı, kilo ver" gibi ifadelerle günde ortalama 1000’e yakın olumsuz yorum aldığını belirten Talu, bu durumun psikolojisini ciddi şekilde etkilediğini ve artık dayanamadığını gözyaşları içinde anlattı.

Nihal Candan'ın yaşamını yitirmesinin ardından bu tarz yorumların ne kadar yıkıcı olabileceğine dikkat çeken genç isim, "Bunlar ciddi konular, umarım artık gözünüz açılır" sözleriyle takipçilerine seslendi.

Kaynak: Haber Merkezi