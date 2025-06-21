Eşref Rüya’nın Eşref’i Ünlü Oyuncu Çağatay Ulusoy’dan Sezon Finali Sonrası Büyük Sürpriz

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Medcezir, İçerde, Terzi, Gaddar gibi yapımlarda canlandırdığı karakterler ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Eşref Rüya ile kısa sürede popüler hale gelmiş, dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.

ÇİFTE VATANDAŞLIK ALDI

‘Eşref Tek siz hepiniz’ repliğiyle akım videolarına ilham olan ünlü oyuncu ile paylaşılan bir fotoğraf dikkat çeken başvuruyu ortaya çıkardı.

Ailesinin kökeni Bulgaristan’a dayanan Çağatay Ulusoy, vatandaşlık işlemlerini tamamlayarak çifte vatandaş oldu.

AİLESİ BULGARİSTANLI

İstanbul'da doğup büyüyen Ulusoy'un anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Bulgaristanlı olarak biliniyordu. Oyuncunun görevli memurla çekildiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Memurun fotoğrafı paylaşması sonrasında Ulusoy’un çifte vatandaşlık aldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi