Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası İlk Kez Anlattı! Derya Uluğ'dan 'Anoreksiya' İtirafı: 'Bir Dilim Ekmek İçin...'

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Nihal Candan'ın vefatı sonrası anoreksiya konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kendisinin de üniversite döneminde böyle bir deneyimi olduğunu anlatan şarkıcı, 39 kiloya kadar düştüğünü ve bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğini söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası İlk Kez Anlattı! Derya Uluğ'dan 'Anoreksiya' İtirafı: 'Bir Dilim Ekmek İçin...'
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Uzun süredir anoreksiya nevroza tedavisi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan, gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan'ın ölümü tüm ülkede üzüntü yaratırken, hastalığı ve hastalığının ağır sonuçları da Türkiye gündemine yerleşti. Birçok kişi, sosyal medya platformlarından kendi yaşadıkları yeme bozukluğu deneyimlerini paylaşarak diğer insanlara uyarılarda bulundu.

Bu kişilerden biri de ünlü şarkıcı Derya Uluğ oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uluğ, üniversite yıllarında mücadele ettiği bu hastalıktan, geçirdiği zor günlerden ve sağlığın öneminden bahsederek genç kadınlara uyarı ve önerilerini aktardı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya baskısı ve siber zorbalığa da dikkat çekti.

Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası İlk Kez Anlattı! Derya Uluğ'dan 'Anoreksiya' İtirafı: 'Bir Dilim Ekmek İçin...' - Resim : 1

'39 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM'

Derya Uluğ, paylaşımına "Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın çok tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum" sözleriyle başladı. Kimi zaman bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğini belirten Uluğ, "Yemek yiyebilmenin ne büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm o süreçte inat edip sağlığıma kavuştum. Ama Nihal bu kadar şanslı olamadı" diye konuştu.

'ZAYIFLIK GÜZELLİK DEMEK DEĞİLDİR'

Sosyal medya zorbalığına boyun eğilmemesi gerektiğini vurgulayan Derya Uluğ, "Genç kızlarımıza tavsiyem, zayıflık güzellik demek değildir, sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında sadece zayıf ve sağlıksız olacaksınız. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

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