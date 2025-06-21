İrem Derici’den Nihal Candan İsyanı! Öfke Kustu

Daha önce anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan ünlü şarkıcı İrem Derici, aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ardından isyan etti. Derici ‘O kadar vicdansızsınız ki intiharın son raddesini anlayamadınız. Nihal mutlu ol, ben bunu zor yendim belki de hala yenemedim’ diyerek isyan etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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İrem Derici’den Nihal Candan İsyanı! Öfke Kustu
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2023 Kasım ayında "Dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine giren, anoreksiya nervoza teşhisi sonrasında tahliye edilen fenomen Nihal Candan, dün yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İrem Derici’den Nihal Candan İsyanı! Öfke Kustu - Resim : 1

İREM DERİCİ İSYAN ETTİ

30 yaşındaki fenomenin ölümü sonrasında gözler genç kızlar arasında sıklaşan hastalığa çevrildi. Daha önce aynı hastalıkla mücadele eden ünlü şarkıcı İrem Derici, Nihal Candan’ın ölümü sonrasında sosyal medyadan isyan etti.

İrem Derici’den Nihal Candan İsyanı! Öfke Kustu - Resim : 2

'O KADAR VİCDANSIZSINIZ Kİ'

Instagram hesabından bir paylaşım yapan İrem Derici şunları söyledi: Kolay değil mi? Gitti işte, arkasından ancak ailesi ağlar. O kadar vicdansızsınız ki intiharın son raddesini anlayamadınız. Nihal mutlu ol, ben bunu zor yendim belki de hala yenemedim. Ah güzelim.

İrem Derici’den Nihal Candan İsyanı! Öfke Kustu - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Kasım 2023 tarihinde sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Hastanede tedavi altındayken 23 kiloya kadar düşen Candan’ın önceki gün kalbinin durduğu ancak yeniden hayata döndürüldüğü söylenmişti.

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