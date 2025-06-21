Nihal Candan'a Acı Veda! Annesi ve Kız Kardeşi Bahar Candan Gözyaşlarına Boğuldu: 'Hani Sen Hakim, Savcı Olacaktın'

Anoreksiya nervoza ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek; annesi ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

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Nihal Candan'a Acı Veda! Annesi ve Kız Kardeşi Bahar Candan Gözyaşlarına Boğuldu: 'Hani Sen Hakim, Savcı Olacaktın'
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Türkiye’nin tanınmış sosyal medya fenomenlerinden Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybetti. Dramatik bir kilo kaybı yaşayan Candan, son dönemde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak kalbinin durmasıyla doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haber, sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

Nihal Candan'a Acı Veda! Annesi ve Kız Kardeşi Bahar Candan Gözyaşlarına Boğuldu: 'Hani Sen Hakim, Savcı Olacaktın' - Resim : 1

Nihal Candan’ın cenazesi, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene dakikalar kala camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeşi Bahar Candan, yaşadıkları derin acıyla ayakta durmakta güçlük çekti.

Nihal Candan'a Acı Veda! Annesi ve Kız Kardeşi Bahar Candan Gözyaşlarına Boğuldu: 'Hani Sen Hakim, Savcı Olacaktın' - Resim : 2

ANNESİ VE KARDEŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ YAKTI

Tabutun başında gözyaşlarına boğulan anne Umut Candan, “Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın” diyerek feryat etti. Kızının hayalleri ve geleceği için duyduğu üzüntüyü dile getiren anne, uzun süre tabuttan ayrılamadı. Kız kardeşi Bahar Candan ise “Ablam öldü benim” diyerek hıçkırıklara boğuldu. İki kadının acısı, törene katılanları da duygulandırdı.

Nihal Candan, 1995’te Mersin’de doğmuş ve 2014’te katıldığı “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla ün kazanmıştı. Daha sonra kendi güzellik merkezini kurarak iş dünyasına adım atmıştı. Ancak son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Candan’ın vefatı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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