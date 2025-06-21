Yumurtaların Üzerindeki Etiketlere Özellikle Yaz Aylarında Dikkat Edin!

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Yumurta, diğer birçok gıdaya kıyasla daha uzun süre dayanabilen bir besindir. Uygun koşullarda saklandığında çiğ yumurtalar buzdolabında 3 ila 5 hafta boyunca tüketilebilir kalır. Haşlanmış yumurtalar ise buzdolabında ortalama 7 gün boyunca güvenle saklanabilir.

Paket üzerindeki tarih genellikle perakende satış düzenlemesi içindir; bu tarih geçse bile yumurta bozulmuş anlamına gelmez. Asıl belirleyici, yumurtanın fiziksel durumu ve bazı basit test sonuçlarıdır.

EVDEKİ YUMURTANIN TAZELİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

1. Su Dolu Kap Testi

Yumurtanın tazeliğini ölçmenin en yaygın ve kolay yolu budur:

Derin bir kaba soğuk su doldurun.

Yumurtayı dikkatlice içine bırakın.

SONUÇ:

Yumurta tabanda yatay duruyorsa, oldukça tazedir.

Dik duruyorsa, tüketilebilir ama eski olabilir.

Yüzeye çıkıyorsa, bozulmuş demektir – kesinlikle tüketilmemeli.

Bu durumun nedeni ise zamanla kabuk içindeki hava boşluğunun büyümesi ve yumurtanın yüzeye doğru yükselmesidir.

2. Koku Testi

Taze bir yumurtanın neredeyse hiç kokusu yoktur. Ancak kabuk kırıldığında keskin, rahatsız edici bir koku geliyorsa bu, yumurtanın bozulduğunun net işaretidir.

3. Kıvam ve Görünüm Kontrolü

Yumurtayı düz bir zemine kırarak gözlemleyin:

Taze yumurta: Beyaz kısmı yoğun, sarısı ise kabarık ve yuvarlaktır.

Bayat yumurta: Beyazı yayılır, sarısı ise yayvan ve cansız görünür.

4. Sallama Yöntemi

Yumurtayı kulağınıza yaklaştırıp hafifçe sallayın. İçeriden "şapırtı" benzeri bir ses geliyorsa bu, iç yapının bozulduğuna ve yumurtanın taze olmadığına işaret eder. Taze bir yumurtada ses duyulmaz.

5. Kabuk Durumu

Kabuk temiz, kuru ve çatlaklardan arınmış olmalı.

Kaygan, yapışkan ya da tozluysa, bu küf veya bakteri belirtisidir.

Çatlak kabuklardan içeri bakteri girebileceği için bu tür yumurtalar kullanılmamalıdır.

6. Renk Değişimleri

Yumurtayı bir kaseye kırın ve rengine dikkat edin:

Pembe, yeşilimsi veya sedefli lekeler varsa bu, mikrobiyolojik kontaminasyon anlamına gelir. Bu durumda yumurta kesinlikle tüketilmemelidir.

YUMURTA TARİH ETİKETLERİ NEYİ İFADE EDER?

Paketleme tarihi, yumurtanın ambalajlandığı günü gösterir.

Son tüketim tarihi, üretimden itibaren 45 gün içinde tüketilmesini öneren rehber niteliğindedir.

Ancak tarih geçse bile yukarıda anlatılan yöntemlerle kontrol edilirse yumurtanın tüketilebilir olup olmadığı net şekilde anlaşılabilir.

YUMURTA NASIL SAKLANMALI?

Orijinal kutusunda saklayın.

Buzdolabının kapağında değil, orta rafında tutun (kapakta sıcaklık dalgalanması olur).

Sivri uçları aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Bu, hava boşluğunun yukarıda kalmasını sağlar ve raf ömrünü uzatır.

Kaynak: Haber Merkezi