Bu 3 Bitkiyi Birlikte Ekin, Hasat Etmekten Yorulun: Ünlü Bahçıvan Gizli Sırrını Açıkladı

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“Birlikte dikim” ya da diğer adıyla “bitki dostluğu” yöntemiyle hem daha sağlıklı bir bahçe kurmak hem de zararlılara karşı kimyasalsız çözüm üretmek mümkün. Walton, özellikle marul, yeşil soğan ve kadife çiçeğinin birlikte dikilerek oluşturacağı doğal mikro ekosistemin, hem toprağı koruyup hem de verimi artıracağını söylüyor.

Üçlü ekim modelinde her bitkinin kendine özgü katkıları bulunuyor. Özellikle organik bahçecilik yapanlar için bu üçlü, zararlılara karşı doğal bir savunma hattı oluşturuyor.

Marul: Yere yakın şekilde büyüyen marul, toprak yüzeyini kaplayarak nemin buharlaşmasını azaltıyor. Bu özelliği sayesinde hem sulama ihtiyacını azaltıyor hem de yabani otların çıkmasını engelliyor.

Yeşil Soğan: Marul sıralarının arasına dikildiğinde fazla yer kaplamadan büyüyen yeşil soğan, salgıladığı fitonsidler sayesinde yaprak biti gibi zararlıları uzaklaştırıyor. Bu bitki aynı zamanda havadaki mikro organizmalarla savaşarak çevresindeki bitkilerin de sağlığını koruyor.

Kadife Çiçeği: Bahçecilerin “doğal bekçi” olarak nitelendirdiği kadife çiçekleri, toprak solucanları, nematodlar ve lahana güvesi gibi zararlıları uzak tutmakta etkili. Ayrıca, sümüklü böceklerin ilgisini marullardan uzaklaştırarak kendine çekiyor ve böylece sebze mahsulünü koruma altına alıyor.

Kadife çiçekleri yalnızca zararlıları savuşturmakla kalmıyor, aynı zamanda bahçeye renk ve hoş bir koku da katıyor. Canlı tonlardaki bu çiçekler, sebze yataklarının görsel çekiciliğini artırıyor, bahçede zaman geçirmeyi daha keyifli hale getiriyor.

NASIL UYGULANMALI?

Bitkileri yerleştirirken “yükseklik katmanı” prensibini uygulayın: Uzun boylu bitkiler ortada, kısa boylu marullar kenarda, orta yüksekliktekiler arada yer almalı.

Marul sayesinde toprak nemini tutmak kolaylaşır; ancak yine de yaz aylarında düzenli sulama ihmal edilmemeli.

Kadife çiçeklerini yalnızca sebzelerin arasına değil, yatak kenarlarına da dikin. Bu şekilde hem zararlıların girişi engellenir hem de bahçeye dekoratif bir görünüm kazandırılır.

Solan kadife çiçeklerini düzenli olarak budayın. Bu, yeni çiçeklenmeyi teşvik eder ve bitkinin ömrünü uzatır.

Kimyasal ilaçlara başvurmadan verim almak için bu doğal birliktelikten faydalanın.

HASADA DOYACAKSINIZ

Marul, yeşil soğan ve kadife çiçeği kombinasyonu, sadece üretim alanını verimli kullanmakla kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilir, çevre dostu ve kimyasalsız bir bahçecilik modeli sunuyor. Bahçıvan Jamie Walton, bu yöntemin özellikle küçük alanlarda maksimum verim isteyenler için ideal olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi