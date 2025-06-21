Ehliyette Köprüden Önce Son Çıkış: 7 Bin Liranın Üstüne Çıktı
Sürücülerin dikkatine! 1 Ocak 2016’da başlatılan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi süreci sona yaklaşırken, 4 milyondan fazla sürücü hâlâ gerekli işlemi gerçekleştirmiş değil. 31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetini yenilemeyenler hem trafikte ehliyetsiz sayılacak hem de 7.438 TL ceza ödemek zorunda kalacak. Yetkililer, artan yoğunluk nedeniyle sürücüleri son haftalara kalmamaları konusunda uyarıyor.
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme işlemleri kapsamında, bugüne kadar 31 milyonun üzerinde sürücü yeni tip ehliyete geçti. Ancak yaklaşık 4 milyon 237 bin vatandaş hâlâ eski belgeleriyle direksiyon başında.
1 Ağustos 2025 itibarıyla eski sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Bu tarihten sonra yeni ehliyet almamış olanlar, yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek ve 7.438 TL cezayla karşı karşıya kalacak.
YOĞUNLUK ARTIYOR, RANDEVU ALMAK ZORLAŞIYOR
Süre daraldıkça nüfus müdürlüklerinde randevu taleplerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Bazı merkezlerde randevular haftalar sonrasına verilmeye başlandı. Yetkililer, işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.
31 Temmuz’a kadar başvuru yapanlar sadece 15 TL ödeyerek (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf payı) ehliyetlerini yenileyebilecek. Ancak 1 Ağustos'tan itibaren bu rakam katlanarak 7.438 TL’ye çıkacak.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Ehliyet yenileme işlemleri, NVİ internet sitesi, Alo 199 Çağrı Merkezi ya da NVİ mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Gerekli belgeler ise şöyle:
Eski tip ehliyet
Son 2 yıl içinde alınmış geçerli sağlık raporu
Biyometrik fotoğraf
15 TL ücretin ödendiğine dair dekont
Randevusuz başvurular da kabul ediliyor; ancak bu durumda bekleme süreleri oldukça uzayabiliyor.
Başvuru tamamlandıktan sonra geçici sürücü belgesi veriliyor. Asıl ehliyet belgesi ise PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Teslim süresi il merkezlerinde 1, ilçelerde ise 4 güne kadar çıkabiliyor.
YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ
Yetkililer ve uzmanlar, ehliyetini henüz yenilemeyen vatandaşlara "zaman daralıyor, işlemlerinizi erkenden tamamlayın" çağrısı yapıyor. Özellikle temmuz ayı itibarıyla yoğunluğun daha da artacağı öngörülüyor. Erken başvuru, hem zaman hem de ceza yönünden avantaj sağlayacak.