Ehliyette Köprüden Önce Son Çıkış: 7 Bin Liranın Üstüne Çıktı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme işlemleri kapsamında, bugüne kadar 31 milyonun üzerinde sürücü yeni tip ehliyete geçti. Ancak yaklaşık 4 milyon 237 bin vatandaş hâlâ eski belgeleriyle direksiyon başında.

1 Ağustos 2025 itibarıyla eski sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Bu tarihten sonra yeni ehliyet almamış olanlar, yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek ve 7.438 TL cezayla karşı karşıya kalacak.