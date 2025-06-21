Yargıtay'dan Emsal Karar: O İbare Artık Kira Sayılacak

KÖTÜ NİYETLİ EV SAHİPLERİNE KARŞI UYARI

Bazı ev sahiplerinin bu teknik durumu fırsata çevirmeye çalıştığına da dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:

Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi, kontrat var. Kontratta şu tarihten itibaren kiracı olduğu ve şu bedeli yatıracağına dair bir sözleşme var. Sözleşmeye istinaden kiracı her ay ev sahibinin hesabına para gönderiyor. Bu kira yerine geçer çünkü daha önce böyle bir dava açılmış ve Yargıtay bu konuda bunun kira olduğunun kararını vermiş. Dolayısıyla ev sahibinin hesabına yatırılan para kira yerine geçer. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin