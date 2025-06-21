Yargıtay'dan Emsal Karar: O İbare Artık Kira Sayılacak
Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarında sıkça gündeme gelen "kira ödemelerinin açıklamasız yapılması" konusunda Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde açıklama kısmının boş bırakılmasının, ödemeyi geçersiz kılmadığını vurguladı. Yüksek mahkeme, sözleşme varsa açıklamasız yapılan ödemelerin de kira sayılacağına hükmetti.
Kaynak: AA
Son dönemde yaşanan fahiş kira artışları, ev sahibi ile kiracı arasında pek çok gerilime neden olurken, Şahin konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Kiracı ile ev sahibi arasında geçerli bir sözleşme olduğu sürece, bankadan yapılan ödemelerde açıklama kısmının boş bırakılmasının kira bedeli olarak sayıldığını belirten Şahin, Yargıtay'ın bu konuda net bir karar verdiğini ve banka dekontunda ‘kira bedeli’ yazmasa bile sözleşme varsa, ödemenin kira olarak kabul edileceğini söyledi.
BANKA YOLUYLA YAPILAN ÖDEME DEKONTU ÖNEMLİ KANIT
Kiracıların her ay düzenli olarak banka yoluyla ödeme yapmalarının, hem hukuki hem de finansal açıdan güvence sağladığını dile getiren Şahin, elden ödeme yapılmaması gerektiğine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Banka yoluyla ödeme yapıldığında dekontun kanıt yerine geçtiğini belirten Şahin, her ay yapılan ödeme için dekontun çıktısını almanın önemine vurgu yaptı.
KİRA BEDELİ KISMI BOŞSA PANİĞE GEREK YOK
Bazı kiracıların banka transferi yaparken “kira bedeli” ifadesini eklemediğini ve sonradan bu durumun kaygı yarattığını belirten Şahin, "Bu tarz durumlarda korkulacak bir şey yok. Kiracı ile ev sahibi arasında sözleşme varsa ve kiracı düzenli olarak ödeme yapıyorsa, o bedel kira sayılır. Yargıtay bu konuda daha önce bir davada açıkça karar vermiş durumda" ifadelerini kullandı.
KÖTÜ NİYETLİ EV SAHİPLERİNE KARŞI UYARI
Bazı ev sahiplerinin bu teknik durumu fırsata çevirmeye çalıştığına da dikkat çeken Şahin, şunları söyledi:
Diyelim ki kiracı göndermiş olduğu paranın açıklama kısmına 'kira bedeli' yazmadı. Böyle olsa bile o kira sayılır çünkü bir kira sözleşmesi, kontrat var. Kontratta şu tarihten itibaren kiracı olduğu ve şu bedeli yatıracağına dair bir sözleşme var. Sözleşmeye istinaden kiracı her ay ev sahibinin hesabına para gönderiyor. Bu kira yerine geçer çünkü daha önce böyle bir dava açılmış ve Yargıtay bu konuda bunun kira olduğunun kararını vermiş. Dolayısıyla ev sahibinin hesabına yatırılan para kira yerine geçer. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin
KİRA GÖNDERİRKEN AÇIKLAMA KISMINA DİKKAT
Şahin, son olarak kiracılara önemli bir tavsiyede bulundu. Kötü niyetli bir ev sahibinin, açıklama kısmına 'kira bedeli yazmadı' diye yeniden kira bedeli talep ederek icra davası açmış ise kiracıların rahat olması gerektiğini belirten Şahin, "Ellerindeki sözleşmeyle icra dairesine itiraz ettiklerinde konu kapanır, mahkemeden döner. Bu tarihten itibaren de kiracılarımız, lütfen ücreti gönderirken her ayın kirasını açıklama kısmına yazsın. 2025 yılı nisan, mayıs ayı kirası diye yazarsanız karşı tarafın da hiçbir teşebbüs şansı kalmaz" ifadelerini kullandı.