40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor

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Salatalık bitkisi, özellikle külleme, kök çürüklüğü, gri çürüklük ve bakteriyel hastalıklara karşı oldukça hassas. Bu hastalıklar bitkinin büyüme sürecini durdurabildiği gibi, verimde ciddi kayıplara yol açabiliyor. Ancak süt ve iyot karışımıyla hazırlanan özel çözeltiler, hem koruyucu hem de tedavi edici etkileriyle ön plana çıkıyor.

Sütün içerisinde bulunan azot, fosfor, potasyum, demir, kalsiyum ve bakır gibi mikro besinler, bitkinin sağlıklı gelişimini destekliyor. Aynı zamanda süt, yaprak yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak zararlı mantar ve bakterilerin yapraklara tutunmasını engelliyor.

İyot ise antiseptik özelliği sayesinde, geç yanıklık, çürüme ve mozaik virüsü gibi birçok hastalığın gelişimini durdurmada etkili bir yardımcı olarak görev yapıyor.

NASIL UYGULANMALI?

Uzmanlara göre, süt ve iyotlu karışımla yapılan ilk ilaçlama, fideler toprağa dikildikten yaklaşık 3 gün sonra gerçekleştirilmeli. Daha sonra bu işlem haftalık olarak düzenli biçimde tekrarlanmalı.

Doğrudan kök bölgesine uygulama yapılması önerilmiyor. Bunun yerine bitkinin 10-15 cm uzağında açılacak sığ bir hendek içerisine karışım dökülebilir ya da yüzeysel olarak toprak üzerine püskürtme yapılabilir.

KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Kökten besleme için karışım tarifi:

10 litre su

1 litre süt

30 damla iyot

1 yemek kaşığı sıvı sabun (isteğe bağlı)

Bu karışım, her bir salatalık bitkisi için yaklaşık 1,5 litre oranında kullanılabilir.

Yapraklara püskürtme için karışım tarifi:

10 litre su

25-30 damla iyot

1 litre yağsız süt veya 0,5 litre peynir altı suyu

Karışım bir gün bekletildikten sonra, m² başına 1 litre olacak şekilde uygulanır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Püskürtme işlemi akşam saatlerinde ve rüzgarsız günlerde yapılmalı.

İşlem yaprakların alt yüzeyinden başlayarak yukarı doğru yapılmalı.

Hazırlanan karışım başka gübrelerle karıştırılmamalı.

Aşırı iyot kullanımı yaprak yanıklarına neden olabileceği için ölçü dikkatle takip edilmeli.

Hazırlanan karışım bekletilmeden hemen kullanılmalı.

EK FORMÜLLER NELERDİR?

Eğer salatalıklar hastalık kapmışsa, süt ve iyot karışımı tek başına yeterli olmayabilir. Bu durumda ek çözümler devreye giriyor:

Kök çürümesine karşı: 10 litre suya 3 damla iyot ve 10 damla antiseptik (örneğin parlak yeşil) eklenip haftada bir uygulanmalı.

Külleme ve bakteriyel hastalıklar için: 2 litre peynir altı suyu, 50 gram üre ve 20 damla iyot karıştırılarak mevsimde 2-3 kez uygulanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi