40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor

Tarımda doğal ve etkili çözümlere yönelen üreticiler için salatalık yetiştiriciliğinde dikkat çeken bir yöntem araştırılmaya başlandı. Süt ve iyot karışımıyla yapılan uygulamalar hem bitki besleme hem de hastalıklarla mücadele açısından oldukça etkili olan bu yöntem, deneyimli bahçıvanlar tarafından yıllardır uygulanıyor. Şimdi bu doğal çözüm, hobi bahçıvanlarından çiftçilere kadar herkesin radarında.

40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Salatalık bitkisi, özellikle külleme, kök çürüklüğü, gri çürüklük ve bakteriyel hastalıklara karşı oldukça hassas. Bu hastalıklar bitkinin büyüme sürecini durdurabildiği gibi, verimde ciddi kayıplara yol açabiliyor. Ancak süt ve iyot karışımıyla hazırlanan özel çözeltiler, hem koruyucu hem de tedavi edici etkileriyle ön plana çıkıyor.

Sütün içerisinde bulunan azot, fosfor, potasyum, demir, kalsiyum ve bakır gibi mikro besinler, bitkinin sağlıklı gelişimini destekliyor. Aynı zamanda süt, yaprak yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak zararlı mantar ve bakterilerin yapraklara tutunmasını engelliyor.

İyot ise antiseptik özelliği sayesinde, geç yanıklık, çürüme ve mozaik virüsü gibi birçok hastalığın gelişimini durdurmada etkili bir yardımcı olarak görev yapıyor.

40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor - Resim : 1

NASIL UYGULANMALI?

Uzmanlara göre, süt ve iyotlu karışımla yapılan ilk ilaçlama, fideler toprağa dikildikten yaklaşık 3 gün sonra gerçekleştirilmeli. Daha sonra bu işlem haftalık olarak düzenli biçimde tekrarlanmalı.

Doğrudan kök bölgesine uygulama yapılması önerilmiyor. Bunun yerine bitkinin 10-15 cm uzağında açılacak sığ bir hendek içerisine karışım dökülebilir ya da yüzeysel olarak toprak üzerine püskürtme yapılabilir.

KARIŞIM NASIL HAZIRLANIR?

Kökten besleme için karışım tarifi:

10 litre su

1 litre süt

30 damla iyot

1 yemek kaşığı sıvı sabun (isteğe bağlı)

Bu karışım, her bir salatalık bitkisi için yaklaşık 1,5 litre oranında kullanılabilir.

Yapraklara püskürtme için karışım tarifi:

10 litre su

25-30 damla iyot

1 litre yağsız süt veya 0,5 litre peynir altı suyu
Karışım bir gün bekletildikten sonra, m² başına 1 litre olacak şekilde uygulanır.

40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor - Resim : 2

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Püskürtme işlemi akşam saatlerinde ve rüzgarsız günlerde yapılmalı.

İşlem yaprakların alt yüzeyinden başlayarak yukarı doğru yapılmalı.

Hazırlanan karışım başka gübrelerle karıştırılmamalı.

Aşırı iyot kullanımı yaprak yanıklarına neden olabileceği için ölçü dikkatle takip edilmeli.

Hazırlanan karışım bekletilmeden hemen kullanılmalı.

EK FORMÜLLER NELERDİR?

Eğer salatalıklar hastalık kapmışsa, süt ve iyot karışımı tek başına yeterli olmayabilir. Bu durumda ek çözümler devreye giriyor:

Kök çürümesine karşı: 10 litre suya 3 damla iyot ve 10 damla antiseptik (örneğin parlak yeşil) eklenip haftada bir uygulanmalı.

Külleme ve bakteriyel hastalıklar için: 2 litre peynir altı suyu, 50 gram üre ve 20 damla iyot karıştırılarak mevsimde 2-3 kez uygulanabilir.

ASELSAN ile TÜRASAŞ’tan Dev Hızlı Tren Hamlesi: KAP'a BildirildiASELSAN ile TÜRASAŞ’tan Dev Hızlı Tren Hamlesi: KAP'a BildirildiEkonomi

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti KızıştıMerkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti KızıştıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meyve Hasat
Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar
Canan Karatay Gençliğin İksirini Paylaştı: Pekmezle Tüketilince Vücuda Faydaları Şaşırtıyor Canan Karatay Gençliğin İksirini Paylaştı: Pekmezle Tüketilince Vücuda Faydaları Şaşırtıyor
40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor 40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor
Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
Dünyanın En Pahalı Evi Ortaya Çıktı: Alan Kişi Bakın Kim Çıktı İşte Dünyanın En Pahalı Evi! Alan Kişi ise...
Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Büyük Ekonomisine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor