Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar

Gök cisimlerinin hareketi yalnızca hayatımızın akışını değil, yaşadığımız yeri seçme şeklimizi de etkileyebilir. Her ne kadar yaşamın getirdiği zorunluluklar insanları zaman zaman taşınmaya mecbur etse de, bazı burçlar doğaları gereği kök salmayı, yerleşik düzeni ve tek bir yerde uzun yıllar yaşamayı tercih ediyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar
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Astrolog Lyudmila Bulgakova, ömrünü aynı şehirde hatta aynı evde geçirebilecek sabit karakterdeki burçları sıraladı. İşte taşınmayı sevmeyen, düzen bozulmasın isteyen o burçlar:

Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar - Resim : 1

YENGEÇ: Evini evi yapan duygular

Yengeç burcu, Zodyak kuşağının en aile odaklı ve duygusal karakterlerinden biridir. Onlar için ev sadece dört duvar değildir; sevdikleriyle paylaştıkları anılarla dolu bir sığınaktır. Yengeçler bulundukları ortama duygusal olarak bağlanırlar ve bu bağı koparıp yeni bir düzene alışmak onlar için oldukça zordur. Bu nedenle, hayatları boyunca aynı yerde yaşama ihtimalleri oldukça yüksektir.

BOĞA: Konfor alanından çıkmak istemeyen burç

Boğa burcu insanları istikrarı, düzeni ve tanıdık atmosferi sever. Rahatına oldukça düşkün olan bu burç, alıştığı çevreyi terk etmeye son derece isteksizdir. Sadece çok mecbur kalırlarsa taşınmayı düşünebilirler. Hatta böyle bir durumda bile, bu değişimi son ana kadar erteleyebilirler. Boğalar için ev, yalnızca yaşanacak bir yer değil; aynı zamanda huzur ve güven kaynağıdır.

Biblo Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu: Bir Ömrü Aynı Yerde Geçirebiliyorlar - Resim : 2

BAŞAK: Detaylara verdiği emek, mekâna bağlar

Başak burcu, yaşadığı yeri büyük bir özenle düzenler. Evi adeta bir sanat eserine dönüştürür. En ince ayrıntısına kadar uğraştığı bu yaşam alanı, zamanla onun için bir hatıralar müzesi haline gelir. Başaklar için emek verdikleri bir yerden vazgeçmek kolay değildir. Yeni bir ortama alışmak yerine, mevcut ortamlarını mükemmelleştirmeyi tercih ederler.

KARAKTER DE BELİRLEYİCİ

Astrologlara göre bu üç burç, duygusal bağları ve güven ihtiyacı nedeniyle yaşamları boyunca aynı mahallede, hatta aynı evde kalabilir. Elbette hayat sürprizlerle dolu ve her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Ancak karakterin belirleyici olduğu durumlarda, Yengeç, Boğa ve Başak burçları için taşınmak bir tercih değil, ancak bir zorunluluk olabilir.

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