Evinde Uzatma Kablosu Kullananlar Dikkat! Elektrik Uzmanları Uyardı: Her Şey İçin Geç Olabilir

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Mutfaklarda artan küçük ev aleti kullanımı, priz yetersizliği nedeniyle uzatma kablolarına olan bağımlılığı artırdı. Su ısıtıcıları, mikrodalga fırınlar, kahve makineleri ve fritözler gibi yüksek watt’lı cihazların aynı kabloya bağlanması, ciddi elektrik yüklenmesine neden oluyor. Bu durum ise kablonun ısınarak erimesine, hatta kısa devreyle birlikte yangın çıkmasına kadar varan sonuçlar doğurabiliyor.

'TEK BİR KABLOYA GÜVENMEYİN' UYARISI

Yangın güvenliği uzmanı Jonny H., ev kullanıcılarını şu sözlerle uyarıyor: “Bu cihazların her biri tek başına 2000 watt’ı aşabiliyor. Birden fazlasını aynı uzatma kablosuna bağlamak, sistemin taşıma kapasitesini aşmak demektir.” Jonny, özellikle mutfakta kullanılan uzatma kablolarının kısa sürede aşırı ısınarak görünmeden içten içe hasar görebileceğini ve bu durumun sigorta sistemleri tarafından da her zaman fark edilmediğini belirtiyor.

GÖZLE GÖRÜLMEYEN RİSK

Uzatma kablolarının dışarıdan sağlam görünmesi, güvenli oldukları anlamına gelmiyor. Aşırı yükleme sonucu oluşan ısı, kablo içindeki iletkenlerde zamanla erimeye ve deformasyona yol açabiliyor. Bu tür hasarlar uzun süre fark edilmeden kullanılmaya devam edildiğinde ise kablo, adeta bir yangın fitili gibi işlev görebiliyor. Özellikle nemli ortamlarda, mutfak tezgahlarında veya ocak yakınlarında kullanılan uzatma kabloları, riski daha da artırıyor.

VOLTAJ DALGASI CİHAZIN ÖMRÜNÜ KISALTIYOR



Elektrik mühendisleri ayrıca voltaj dengesizliğine de dikkat çekiyor. Çok sayıda cihaz aynı anda çalıştırıldığında voltaj düşmeleri yaşanabiliyor. Bu durum, özellikle dijital göstergeli, sabit akım ihtiyacı olan akıllı mutfak cihazlarında arızalara yol açabiliyor. Kısa vadede performans düşüklüğü, uzun vadede ise cihaz ömrünün kısalması gibi sorunlar da beraberinde geliyor.

İLAVE PRİZ SİSTEMİYLE ÖNLEM

Yangın ve elektrik güvenliği ekipleri, geçici çözümler yerine profesyonel yardımla kalıcı düzenlemelere gidilmesini öneriyor. Evin ihtiyacına uygun olarak ilave priz sistemlerinin kurulması, hem güvenliği hem de cihaz performansını artırıyor. Lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılan montajlar, riskleri ortadan kaldırmak için en doğru adım olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARIALR

Crusader Fire Güvenlik Danışmanlığı tarafından yapılan uyarılara göre, mutfakta elektrikli cihaz kullanımında şu adımların mutlaka dikkate alınması gerekiyor:

Cihazların güç tüketim değerlerini önceden kontrol edin ve aynı anda çalıştırmamaya özen gösterin.

Kullandığınız uzatma kablolarının CE belgeli ve sertifikalı olduğundan emin olun.

Kullanılmayan cihazların fişini prizden çekerek pasif enerji tüketimini azaltın.

Kabloları ısı kaynaklarından uzak, kuru ve güvenli alanlarda konumlandırın.

Kablo üzerinde ezilme, kırılma, kopma gibi fiziksel deformasyonları fark ettiğinizde derhal değiştirin.

Kaynak: Haber Merkezi