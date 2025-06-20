Kullandığı Termos Ölüm Getirdi

Tayvan’da 10 yıl boyunca aynı paslı termosu kullanan bir kişi, ağır metal zehirlenmesine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, paslı termosla her gün kahve, çay ve meyve suyu gibi asitli içecekler tüketen adamın vücudu zamanla yüksek miktarda kurşuna maruz kaldı.

Kullandığı Termos Ölüm Getirdi
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Söz konusu kişinin sağlık sorunları yaklaşık bir yıl önce başladı. Yapılan detaylı kan testlerinde, vücudunda yüksek seviyede ağır metal birikimi olduğu tespit edildi. Hastalığın kaynağını araştıran doktorlar, hastanın paslanan termosunu uzun yıllardır hiç değiştirmeden kullandığını belirledi. Termosun iç yüzeyindeki pas tabakasının, yıllar içinde tamamen bozulduğu ve toksik maddelerin sıvılara geçtiği anlaşıldı.

ASİTLİ İÇECEKLER METALLERİ ÇÖZÜYOR

Özellikle asidik yapıya sahip içeceklerin, paslı metal kaplarla temas ettiğinde toksik madde çözünmesini hızlandırdığı vurgulandı. Uzmanlara göre bu tür maddeler uzun süreli maruz kalındığında bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve organlara ciddi zararlar veriyor. Kurbanın zatürreyle hastaneye kaldırıldığı, ancak bağışıklık sisteminin zayıflığı nedeniyle tedaviye yanıt veremediği bildirildi.

SAĞLIK UZMANLARINDAN UYARI

Olay sonrası açıklamalarda bulunan sağlık uzmanları, özellikle uzun yıllar kullanılan ve iç yüzeyi aşınmış termos, matara ve benzeri ürünlerin büyük risk taşıdığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, kola gibi karbonatlı ve asitli içeceklerin bu riski artırdığına dikkat çekerek, vatandaşların bu tür ürünleri düzenli olarak kontrol etmeleri ve zamanında değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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