Araba Alıp Satacaklar Dikkat! İlanlarda Resmen Zorunlu Oldu: 81 İli Kapsıyor
Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt piyasasında haksız rekabetin ve aldatıcı ilanların önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attı. 18 Haziran'da yapılan açıklamaya göre, taşıt ilanlarında "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS) üzerinden yetki doğrulaması yapılması artık tüm ilanlar için zorunlu hale geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları, sahte ilanlar ve tüketici mağduriyetleri uzun süredir kamuoyunun tepkisini çekiyordu. Ticaret Bakanlığı, bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla 31 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirmişti.
Bu düzenlemelerin uygulanabilirliğini sağlamak adına Bakanlık, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) altyapısını devreye aldı. Sistem sayesinde, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren ilan veren kişilerin kimlik bilgileri doğrulanmaya başlandı. Böylece sahte profillerin ilan vermesi büyük oranda engellendi.
7 HAZİRAN'DA DÜĞMEYE BASILMIŞTI
EİDS sisteminin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması, ilk olarak yalnızca 2023, 2024 ve 2025 model taşıt ilanları için 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Ancak 16 Haziran itibarıyla bu uygulama genişletildi ve tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldi.
Bu kapsamda, ilan platformlarında ilan yayınlamak isteyen bireysel ya da kurumsal kullanıcıların yetki belgeleri sistem üzerinden doğrulanmadan araç ilanı yayımlamaları mümkün olmayacak.
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE
Yetkililer, bu adımın sektördeki kayıt dışılığı azaltacağını, haksız rekabeti ortadan kaldıracağını ve güvenli bir ticaret ortamı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca vatandaşların aldatıcı ilanlarla karşılaşma olasılığının ciddi şekilde azalacağı öngörülüyor.