Araba Alıp Satacaklar Dikkat! İlanlarda Resmen Zorunlu Oldu: 81 İli Kapsıyor

7 HAZİRAN'DA DÜĞMEYE BASILMIŞTI

EİDS sisteminin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması, ilk olarak yalnızca 2023, 2024 ve 2025 model taşıt ilanları için 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Ancak 16 Haziran itibarıyla bu uygulama genişletildi ve tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldi.

Bu kapsamda, ilan platformlarında ilan yayınlamak isteyen bireysel ya da kurumsal kullanıcıların yetki belgeleri sistem üzerinden doğrulanmadan araç ilanı yayımlamaları mümkün olmayacak.