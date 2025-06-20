Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı

EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Bankalar arasında mevduat faizlerinde en cazip teklifi sunan kurum yüzde 51’lik oranla ING Bank oldu. Onu sırasıyla yüzde 50 ile TEB ve yüzde 49 ile Yapı Kredi takip ediyor. Faiz oranlarındaki bu farklılık, yatırımcıların kazançları üzerinde doğrudan etkili olurken, karar vermeden önce bankalar arası karşılaştırma yapmak büyük önem taşıyor.

Dipçe: Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.