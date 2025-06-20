Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Bankaların Mevduat Faizi Rekabeti Kızıştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeme kararı aldı. Yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılan faiz oranı, bireysel yatırımcıların vadeli mevduata ilgisini artırmaya devam ederken, bankalar arasındaki getiri farkları da yeniden gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, politika faizini yüzde 46’da tutarken; gecelik borçlanma faizi yüzde 44,5 ve borç verme faizi de yüzde 49 seviyesinde korundu. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, “Mayıs ayı itibarıyla enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Haziran verileri de bu yavaşlamanın sürdüğünü göstermektedir. İç talepteki zayıflama belirginleşirken, jeopolitik riskler ve küresel ticaret politikaları dezenflasyon süreci için önem arz etmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
FAİZ REKABETİ KIZIŞTI
Faizlerin sabit tutulması kararının ardından yatırımcılar, bankaların 32 günlük vadeli mevduat tekliflerini yeniden incelemeye başladı. 5 milyon TL’lik birikimini kısa vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar şöyle:
Banka banka 5 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi:
ING Bank
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 190.027 TL
Vade Sonu Tutar: 5.190.027 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 186.301 TL
Vade Sonu Tutar: 5.186.301 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 182.575 TL
Vade Sonu Tutar: 5.182.575 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %48,75
Net Getiri: 181.644 TL
Vade Sonu Tutar: 5.181.644 TL
Garanti BBVA & Akbank
Faiz Oranı: %48
Net Getiri: 178.849 TL
Vade Sonu Tutar: 5.178.849 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Getiri: 147.178 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.178 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %37,75
Net Getiri: 140.658 TL
Vade Sonu Tutar: 5.140.658 TL
EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR?
Bankalar arasında mevduat faizlerinde en cazip teklifi sunan kurum yüzde 51’lik oranla ING Bank oldu. Onu sırasıyla yüzde 50 ile TEB ve yüzde 49 ile Yapı Kredi takip ediyor. Faiz oranlarındaki bu farklılık, yatırımcıların kazançları üzerinde doğrudan etkili olurken, karar vermeden önce bankalar arası karşılaştırma yapmak büyük önem taşıyor.
Dipçe: Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.