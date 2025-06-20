Canan Karatay Gençliğin İksirini Paylaştı: Pekmezle Tüketilince Vücuda Faydaları Şaşırtıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Besin değeri açısından oldukça zengin olan tahin, Karatay’a göre kan dolaşımını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine katkı sağlıyor. Üstelik antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle vücut direncini artırarak bağışıklığı destekliyor.

Tahin, doğal içeriğinde barındırdığı kalsiyum ve magnezyum mineralleri sayesinde kan basıncını dengeliyor ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Pekmezle birleştiğinde hem tat olarak daha lezzetli hale geliyor hem de vücudu enerjiyle dolduruyor. Eski tıp metinlerinde de sıkça önerilen tahin-pekmez karışımı, yorgunlukla mücadelede etkili bir formül olarak öne çıkıyor.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Zengin B vitamini içeriği sayesinde tahin, saçların daha parlak ve güçlü görünmesini destekliyor. Aynı zamanda içeriğindeki çinko ve E vitamini, ciltte kolajen üretimini teşvik ederek erken yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlıyor. Susam tohumlarından elde edilen tahin, cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eden amino asitler ve antioksidanlarla cildin canlılığını artırıyor.

BEYİN FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Tahin, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri bakımından da zengin bir kaynak. Bu yağlar, sinir sistemi sağlığını destekleyerek hafızayı güçlendirebiliyor. Uzun vadede beyin fonksiyonlarını koruyarak zihinsel performansın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor.

KALP VE KEMİK DOSTU MİNERALLERLE DOLU

İçeriğindeki oleik ve linoleik asitler sayesinde tahin, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini dengeleyerek kalp sağlığını destekliyor. Ayrıca kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller, kemik ve kas sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasına katkı sağlıyor. Özellikle demir ihtiyacının karşılanmasında tahin, vejetaryen ve vegan bireyler için önemli bir alternatif olabilir.

BAĞIRSAKLARI DESTEKLEYİP SİNDİRİMİ RAHATLATIYOR

Tahin lif yönünden oldukça zengin bir besin olduğundan sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sunuyor. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenliyor, kabızlık riskini azaltıyor ve genel sindirim sağlığını iyileştiriyor.

TAHİN TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Her ne kadar tahin birçok faydayı beraberinde getirse de kalori değeri yüksek bir besin olduğu için porsiyon kontrolü önem taşıyor. Günlük beslenme düzenine dengeli bir şekilde dahil edilmesi, faydalarını en verimli şekilde almanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca susam alerjisi bulunan kişilerin tahin tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışması gerekiyor. Herhangi bir sağlık problemi ya da özel bir diyet programı olan kişiler için de bireysel tıbbi değerlendirme şart.

Kaynak: Haber Merkezi